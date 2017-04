Jeansii crop - perfecti pentru primavara-vara

Jeansii crop sunt un must have al sezonului calduros. Poti incepe prin a-i purta inca de pe acum, cand razele de soare incearca timid sa isi intre in rol si sa ne incante diminetile. Tinerele care traiesc in pas cu moda deja defileaza pe strazile orasului imbracate cu acest model si il vei gasi pus in combinatii care mai de care mai deosebite. Orasul chiar este un podium de moda.