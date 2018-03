Pardesiul croit larg, caci dumnealui ii vom dedica niste randuri, cunoaste multe valente atat in restul acesta de iarna, cat si incepand cu primavara-vara 2018.

Asa ca am hotarat sa caut acel pardesiu cu croiala masculina, care sa exemplifice perfect liniile pe care le-au trasat marii designerii. Nu am reusit sa gasesc doar unul. Am gasit pardesiuri pastelate, pardesiuri cu broderie, pardesiul croit larg si pardesiul lung, oversize, tip halat. Si ma felicit ca m-am oprit, totusi, la patru variante de modele de paltoane de dama.

Sa nu mai lungesc vorba, am cautat sa exemplific trendurile marilor case de moda cu cateva variante gasite in magazinele noastre online. Si am mai cautat un detaliu, sa gasesc modele de paltoane de dama accesibile sau la cele mai bune preturi, pentru caracteristicile oferite. Asadar…