Femeia trebuie sa fie frumoasa, dar nu facuta din plastic, sa aiba mai mult de 200 de piese in miscare care pot fi inlocuite si sa functioneze pe toate tipurile de alimente. Trebuie sa fie capabila sa imbratiseze mai multi copii in acelasi timp, iar imbratisarea ei trebuie sa poata vindeca orice, de la un genunchi lovit la o mana rupta sau un suflet ranit… si ea trebuie sa faca toate acestea cu doar doua maini.

2016 a fost un an dur. A fost un an al mainilor tremurande, al ochilor inlacrimati, al inimilor folosite si ranite, al sufletului sfasiat. A fost un an in care s-a simtit durere.

2016 a fost anul in care ai luptat atat de mult sa treci peste orice obstacol, ai tinut cu dintii de o iubire pierduta si nu ai lasat-o sa cada in prapastie. Insa eforturile tale au fost in zahar. 2016 a fost un an cu nopti nedormite pentru a gasi solutii si a rezolva lucrurile. Insa doar tu ai pus suflet... si sufletul tau a fost zdrobit.

Nu lasa ca 2017 sa fie un an plin de regrete. Nu meriti asta. Tu meriti sa traiesti, sa zambesti, sa te bucuri de fiecare moment frumos, sa simti ca esti fericita.

Fa din 2017 anul tau, anul in care toate lucrurile se aranjeaza in favoarea ta. A venit timpul sa gasesti luminita de la capatul tunelului; nu te mai pune pe plan secund, lasand alti oameni in centrul atentiei. Fii propria lumina. Fii propria eroina. Fii femeia de care sa fii mandra!

Fa din 2017 anul experientelor noi si al provocarilor. Anul in care nu lasi ca obstacolele sa stea in calea fericirii tale. Anul in care nu iti mai este teama de esec. Anul in care stii ca dragostea adevarata nu doare. Anul in care esti dispusa sa urci pe cele mai inalte culmi... daca si el urca alaturi de tine. Si, indiferent de cat de grea va va fi calatoria, nu va veti da niciodata drumul la maini.

Fa din 2017 anul in care sa te poti uita in oglinda si sa iubesti fiecare particica din tine. Anul in care nenorocitele de standarde ale frumusetii nu vor mai conta pentru tine.

Fa din 2017 anul tau special. Indiferent de cine esti, cum esti, de banii pe care ii ai in cont, de salariul pe care il primesti in fiecare luna, de tipul de masina pe care il conduci, de stilul de casa in care locuiesti si de genul de oameni pe care ii ai in jurul tau, vreau sa stii ca meriti sa fii cea mai fericita!

Meriti sa fii iubita. Meriti ca visurile tale sa se implineasca. Meriti sa ai un suflet curat si fericit. Meriti cea mai mare dragoste din lume. Meriti tot! Fie ca in acest an sa te pui pe primul loc.

Fa din 2017 anul tau. Anul in care devii propriul tau soare, propria ta luna si propria lumina! Anul in care poate ca nu reusesti, dar nu te dai batuta. Anul in care poate cazi, dar te ridici si continui sa zbori. Anul in care te iubesti si iubesti viata. Anul in care devii tu insati!

foto interior si prima pagina: conrado, Shutterstock