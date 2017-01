Exista situatii in viata in care avem sufletul obosit, in care simtim ca nu putem merge mai departe, ca obstacolele din calea noastra sunt imposibil de trecut, ca nu vom gasi niciodata linistea de care avem nevoie sau ca nu vom vedea luminita de la capatul tunelului. Pentru astfel de momente am adunat cele mai frumoase citate motivationale care ne pot ajuta sa ramanem pe drumul nostru, sa nu ne pierdem speranta si sa avem in continuare incredere ca maine va fi o zi mai buna.

1. Mintea si sufletul omului nu merg intotdeauna pe aceeasi poteca.

2. Pentru a putea recunoaste spiritul universal si omniprezent al adevarului, trebuie sa fii capabil sa iubesti cea mai neinsemnata creatura – pe tine insuti.

3. Schimbarea nu va veni daca asteptam alta persoana sau asteptam alte timpuri. Noi suntem cei pe care-i asteptam. Noi suntem schimbarea pe care o cautam.

4. Cand n-am mai avut nimic de pierdut, am castigat totul. Cand am incetat sa mai fiu cine eram, m-am gasit pe mine insumi. Cand am cunoscut umilinta, chiar si atunci, mi-am continuat drumul si am inteles ca eram liber sa-mi aleg soarta.

5. Cele mai multe esecuri apartin oamenilor care nu au realizat cat de aproape de succes erau atunci cand au renuntat.

6. Omul este produsul gandurilor lui; el devine ceea ce gandeste.

7. Ei spun intotdeauna ca timpul schimba lucrurile, dar de fapt tu esti cel care trebuie sa le schimbe.

8. Doua ganduri sa nu te paraseasca niciodata: acela de a-ti imbogati mintea si sufletul si gandul ca suntem trecatori in lume.

9. Ceea ce stiti este cea mai mare avere pe care o detineti. Ceea ce nu stiti este cel mai mare risc pe care vi-l asumati.

10. Poate te vei confrunta cu multe infrangeri, dar nu trebuie sa te lasi invins. De fapt, s-ar putea sa fie necesar sa te confrunti cu obstacole, pentru a sti cine esti, din ce poti sa te ridici si cum poti sa o scoti la capat.

11. Nu iti poti schimba destinatia peste noapte, dar iti poti schimba directia peste noapte.

12. Ideea ca suntem ceea ce suntem, nu este ceea ce suntem, dar este modul in care experimentam experienta. Percepem ceea ce concepem.

13. Sunt momente in viata cand trebuie sa ne credem orbeste in intuitie. De aceea e asa important sa lasi anumite lucruri sa treaca. Sa le dai drumul. Sa te desprinzi de ele.Oamenii trebuie sa inteleaga ca nimeni nu triseaza, uneori castigam, alteori pierdem. Nu astepta sa ti se dea ceva inapoi, nu astepta sa ti se recunoasca efortul, sa ti se descopere geniul, sa ti se inteleaga iubirea. Incheie niste etape. Nu din orgoliu, din neputinta sau mandrie, ci pur si simplu pentru ca acel lucru nu se mai potriveste cu viata ta. Inchide usa, schimba discul, fa curat in casa, sterge praful. Inceteaza sa mai fii cine erai si transforma-te in cine esti.

14. Trebuie sa avem puterea sa renuntam la viata pe care am planuit-o, pentru a trai viata pe care o meritam.

15. Oamenii care traiesc mult sunt cei care traiesc simplu.

16. Nu e important cat de mic esti, important e cat de mare vrei sa fii.

17. Daca ne-am dori sa fim fericiti, lucrul ar fi lesne de indeplinit; ne dorim insa sa fim mai fericiti decat altii, si acest lucru este greu, caci ii credem mult mai fericiti decat sunt ei cu adevarat.

18. Respecta misterul. Dumnezeu nu joaca zaruri cu Universul, totul este interconectat si are un sens. Desi acest sens ramane mai tot timpul ascuns, stim cand suntem mai aproape de adevarata noastra misiune pe pamant, fiindca atunci tot ce facem se molipseste de energia entuziasmului.

19. Nu obtii intotdeauna ce iti doresti ci obtii ceea ce ai nevoie.

20. Tine cu dintii de visele tale, caci, daca visele mor, viata se transforma intr-o pasare cu aripile frante ce nu poate zbura.

21. Daca ai cazut ieri, astazi trebuie sa te ridici!

22. Asuma-ti responsabilitatea pentru viata ta. Intelege ca tu esti singurul care te va duce acolo unde vrei. Nimeni altcineva nu o va face.

23. Trebuie sa uitam ce credeam ca suntem pentru a putea fi intr-adevar ceea ce suntem.

24. Omul nu este suma a tot ce are, ci totalitatea a ceea ce inca nu are, a tot ce ar putea deveni.

25. Poate esti un om de succes. Insa nu uita niciodata sa ramai un om de valoare.

