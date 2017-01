Dragostea nu are nici judecata, nici prejudecati si nici reguli. Dragostea este dragoste fara o definitie concreta. Ea nu mai are nici limite, nici inhibitii. Este fara efort. In relatii totusi este nevoie de munca, insa doar o munca plina de gratie care sa vina din randul tuturor.

Sunt, insa si momente in care dragostea inceteaza si relatia se incheie dezastruos. In astfel de situatii ne intrebam "Ce s-a intamplat?".

Iata 5 motive pentru care femeile ii parasesc pe barbatii pe care ii iubesc

1. Se simt singure

O femeie are nevoie sa simta ca ea conteaza pentru un barbat. Daca acest barbat nu este acolo sa o sustina cand are nevoie, nu exista niciun motiv pentru a continua relatia. Femeia au nevoie de iubire; atunci cand este intr-o relatie, ea simte ca barbatul este intreaga ei lume.

Barbatii au tendinta de a se desprinde rapid atunci cand nu se simt confortabil. Uneori, in singuratatea de a fi cu cineva care nu este in mod emotional prezent, zgomotul este asurzitor. Cand dragostea si atentia nu este reciproca, femeia intelege ca nu mai trebuie sa ramana in aceasta relatie.

2. Nu sunt apreciate



Nu este nimic mai dureros pentru o femeie decat sa nu fie pe deplin ascultata atunci cand ea vorbeste. O femeie este miscata de cuvinte. Ea are nevoie sa simta ca este inteleasa, acceptata, respectata si sprijinita. Atunci cand ea impartaseste ce simte si prin ce trece cu partenerul ei inseamna ca simte o legatura cu el.

Femeia iubeste simplele acte de comunicare si de iubire. Are nevoie de un barbat dispus sa duca gunoiul, sa spele rufele si vasele murdare sau orice mic gest care sa ii demonstreze ca o iubeste.

3. Exista o schimbare semnificativa in viata lor



Viata se schimba si lucruri noi apar; stresul financiar poate fi si el o cauza. O femeie are nevoie sa stie ca aceste schimbari sunt depasite cu putere si demnitate alaturi de barbatul de langa ea. Atunci cand nu exista sprijin, o femeie va incerca sa gaseasca o varianta. Iar cand nu gaseste o varianta, va merge de una singura pe drumul vietii.

4. Femeile nu au nevoie de un barbat predictibil



Barbatilor le place rutina confortabila, in timp ce femeile vor sa simta ca traiasca. Acestea au nevoie de un partener care va fi alaturi de ele, care sa le surprinda cu gesturi simple, insa frumoase, care sa le faca sa se simta speciale indiferent de situatie.

5. Barbatul nu este prezent psihic



Femeia tolereaza numeroase lucruri, insa nu accepta ca un barbat sa nu fie prezent. Intr-o lume in care femeia isi doreste sa fie independenta, o femeie nu isi doreste un barbat care sa stea dupa fusta ei. Insa are nevoie de un partener care va sta langa ea si va aprecia prezenta ei, un barbat care este interesat sa petreaca timp alaturi de ea.

"Dorinta" de a impartasi o viata cu un barbat este depasita de "nevoia" de a avea un barbat (oricare barbat). Atunci cand nu exista nici iubire, nici apreciere, nici atingere, nici conexiune spirituala, nici stimulare intelectuala si nici prezenta, o femeie va alege sa fie singura. A tolera un barbat inexistent nu mai este pe agenda unei femeie. Este o realitate ca este timpul sa mergi mai departe.