Nu e imposibil sa nu te mai grabesti! Doar de tine depinde sa constientizezi cat de mult rau iti face sa traiesti pe fuga si sa iei deciziile intelepte, care sa te faca sa te bucuri mai mult de viata.

In lumea moderna pare imposibil sa traiesti fara graba. Incercam sa folosim fiecare minut din viata ca sa facem “ceva”. Daca nu suntem ocupati, ne simtim neproductivi si lenesi. A ajuns sa fie o competitie intre oameni si fiecare se plange in legatura cu cat de ocupat sau de grabit este.

Te gandesti vreodata ca, in graba de a face cat mai multe in viata, uiti de esenta vietii in sine? Uiti sa te bucuri de felul in care traiesti? “Da, dar…”, spui, cautand justificari pentru a trai in continuare in viteza. Dar e posibil sa nu te mai grabesti si sa faci, totusi, ce ai de facut? Cei de la Zenhabits.net spun ca da, si dau si niste sfaturi in acest sens.

9 decizii care te ajuta sa nu te mai grabesti

1 Fa mai putin

Taie din lucrurile pe care le ai pe lista zilnic. Nu te mai concentra pe cantitate, ci pe calitate. Alege doua-trei lucruri mai importante si lucreaza la ele mai intai.

foto interior si prima pagina: Vadim Georgiev, Shutterstock