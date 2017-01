Sunt Mia si imi place sa traiesc in Universul meu dominat de liniste, simplitate si bunatate. Iubesc animalutele (cliseic, nu?!) si pe Dumnezeu, cat despre oameni... imi place sa ii ascult, sa ii [ ]

Cand urmeaza sa ne intalnim cu barbatul de care suntem indragostite se stie ca pielea noastra are parte de un rasfat deosebit. Sunt momentele in care acordam mai multa atentie si ne ingrijim trupul mai bine decat o facem inainte sau dupa expunerea la soare, iar asta nu este deloc un lucru gresit.

De Valentine’s Day tu iti rasfeti corpul, dar iti vei rasfata in acelasi timp si iubitul, cel care se bucura cel mai mult de tine. Asadar, pentru aceasta ocazie speciala, alege din colectie (zic colectie pentru ca eu m-am trezit fara sa vreau cu una) lotiunile si spray-urile de corp cele mai aromate.

Ulei de corp: 89,9 lei; Unt de corp: 32,9 lei; Spray de corp: 29,9 lei; Unt de corp: 69 lei

Incepe prin a-ti exfolia corpul cu blandete, dupa care aplica din cap pana in picioare lotiunea sau untul cel mai hidratant. Daca acestea nu sunt parfumate, poti reveni cu un spray special pentru corp si un ulei frumos mirositor. Evita sa amesteci parfumurile pentru ca nu cumva din cauza excesului si mirosului puternic partenerul tau sa nu poata sta prea mult timp aproape de tine.

Lotiune Sweet Escape: 57,90 lei; Lotiune Coconut Passion: 58,9 lei; Lotiune Victoria's Secret Pink: 89,9 lei

Recunosc ca preferatele mele sunt produsele de la Victoria’s Secret, asta pentru ca denumirea fiecareia dintre ele se potriveste cu mireasma si iti sugereaza exact momentul cand trebuie sa o aplici pe corp. Spre exemplu, untul de corp “Total attraction” este special creat pentru a hidrata intens pielea si se evidentieaza prin notele de floare de cires, orhidee si crin, care aprind pasiunea.

Indiferent de cosmeticele pe care le alegi, important este ca rezultatul sa fie acelasi: o piele bine hidratata, discret parfumata si foarte, foarte matasoasa la atingere. Doar asa te vei putea simti bine in corpul tau, vei capata un plus de incredere si iti vei petrece toata seara in bratele iubitului fara griji.

E ziua ta, e ziua voastra si meritati sa va rasfatati unul pe celalalt in cele mai frumoase moduri posibile!

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com