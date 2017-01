Ce haine la reducere se gasesc perioada aceasta

Cand vine vorba de cumparaturi, nimic nu ne incanta mai tare decat reducerile. Perioada in care toti banii nostri se duc pe “nu stim ce”, dar nu regretam nicio secunda aventura in care ne-am bagat.

Si care parte a reducerilor ne place cel mai mult? Partea in care toate hainele ne sunt la dispozitie si putem alege articole pentru orice sezon. La reducere se afla atat hainute din colectiile nu demult apuse, cat si hainute din colectiile noi.

Ca in orice activitate, este nevoie de rabdare si timp pentru ca achiziitile facute sa fie cu adevarat cu folos si sa nu ne alegem cu un dulap plin cu haine pe care le purtam o singura data sau le lasam cu eticheta pana la oferim altcuiva. Dar nici prea mult nu putem sa stam sa ne gandim, pentru ca toate se vand ca painea calda.

In prezent se desfasoara prima runda de reduceri a anului. Gasim la jumatate de pret atat haine de sezon, cat si haine de vara sau pentru evenimente deosebite.

Jacheta impermeabila: 230 lei; Jacheta bomber: 143,32 lei; Cardigan: 130,66 lei

Este in regula sa cautam inca de pe acum rochia cu care sa ne imbracam la nunta din august sau un costum de baie senzational (cu promisiunea ca nu o sa castigam kilograme in plus pana la vara).

Insa eu am cautat in special articole vestimentare pe care sa le port si in aceasta iarna. Si m-am bucurat enorm sa vad geci imblanite la jumatate de pret, pulovere calduroase, jachete impermeabile si celebrele jachete de aviator.

Rochie dreapta: 79 lei; Rochie neagra: 169 lei; Palton: 189 lei; Parka roz: 179 lei

Va zic eu, sa pui bani deoparte de la salariu la salariu pentru perioadele cu reduceri este cea mai inteleapta alegere pe care o poti face.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com