Mandarinele contin o cantitate mare de beta-caroten, precursorul vitaminei A, de aceea si au culoarea portocalie (ca morcovul). In pulpa fructului se gasesc pectina, vitaminele B1, B2, A, C, E, D, P, K, precum si glicozide, saruri minerale (calciu, fosfor, fier etc.) si uleiuri esentiale. Fructele mandarinului mai contin si fibre, dar si proteine, fiind astfel deosebit de utile in digestie. Coaja acestui fruct, contine la fel de multe vitamine precum miezul. Este bogata in uleiuri esentiale, pectina, caroten, acizi organici, flavonoide si vitmina C, dar se recomanda folosirea ei doar in cazul in care se cunoaste ca frutul nu a fost tratat cu pesticide sau substante pentru prelungirea timpului de pastrare.

Imbunatatirea procesului de digestie, prevenirea bronsitei, tratamentul durerii abdominale sunt doar cateva din beneficiile aduse organismului nostru, de aceste fructe. La fel ca multe alte citrice, mandarinele, odata digerate, au un efect alcalinizant asupra organismului.

foto prima pagina: Africa Studio, Shutterstock