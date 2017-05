Magia unui film nu consta doar in imaginile care iti farmeca privirea, ci si in suntele care iti incanta auzul si care iti fac inima sa tresara. Sunt convinsa ca ati trait pe pielea voastra de multe ori sentimentul acela in care pur si simplu o melodie dintr-un film v-a ramas in minte la mult timp dupa ce l-ati vizionat.

Melodii pe care ajungi sa le fredonezi fara sa iti dai seama, care isi gasesc un loc confortabil intr-un colt al mintii tale si nu mai ies niciodata de acolo, care ies cateodata la suprafata, facandu-te sa retraiesti toate acele emotii. Pentru a ne aduce aminte de unele dintre cele mai deosebite filme alaturi de muzica lor superba, am facut o lista cu cele mai frumoase coloane sonore din toate timpurile.

Cele mai spectaculoase soundtrack-uri din toate timpurile

Hans Zimmer – Drink Up Me Harties (Pirates of the Carribean)

Maestrul absolut al muzicii de film, Hans Zimmer a compus unele dintre cele mai frumoase si memorabile coloane sonore. Printre ele se numara si cea pentru Piratii din Caraibe, seria mea preferata, care sunt convinsa ca nu are nevoie de nicio prezentare. Apropo de aceasta serie superba pe care nu ai cum sa nu o adori, ultima parte, Piratii din Caraibe 5, este extraordinar de buna, cu mult peste a-4-a parte si merita vizionata din toate punctele de vedere. De la poveste, la personaje, costume, efecte special si, nu in ultimul rand muzica, totul este fabulos.

Sam Smith – Wrinting’s On The Wall (James Bond – Spectre)

Unul dintre cele mai bune filme din seria James Bond, dupa parerea mea, a avut parte de un soundtrack de exceptie. Melodia interpretata de multipremiatul artist Sam Smith s-a trasformat rapid intr-un hit, in special datorita performantei vocale a britanicului. Writing’s On The Wall este considerata una dintre cele mai impresionanate melodii din seria Bond din toate timpurile.

Celine Dion – My Heart Will Go On (Titanic)

Enya – May it Be (Lord Of The Rings)

Hitul absolut a lui Celine Dion de pe coloana sonora a multi-premiatului film Titanic cu Leonardo DiCaprio si Kate Winslet. Balada compusa de James Horner a fost numita cantecul anului in 1998 si i-a adus interpretei atat premii, cat si foarte multi fani. „My Heart Will Go On” este una dintre cele mai bine vandute melodii din toate timpurile.

Melodiile de pe coloana sonora a trilogiei Lord of the Rings au fost votate in nenumarate randuri pe primul loc in topul preferintelor si este unul dintre cele mai descarcate soundtrack-uri de film din lume. Superba melodie interpretata de Enya, cu al ei stil incofundabil s-a potrivit perfect pentru scenele din Lord of the Rings.

Clint Mansell - Requiem for a dream

Sunt melodii pe care le asculti si care iti raman in minte de la prima ascultare, melodii pe care ajungi sa le asculti pe repeat si nu te mai poti satura de ele si sunt melodii care iti dau fiori pe sira spinarii si care te marcheaza pentru totdeauna. Asa s-a intamplat si cu aceasta capodobera muzicala compusa de Clint Mansell. Filmul Requiem for a dream este o drama psihologica destul de dificil de digerat despre cum dependenta de droguri iti poate distruge viata in asa fel incat iadul sa para o binecuvantare. Jared Leto si Jennifer Connely se potrivesc perfect si joaca execeptional.

Aerosmith – I don’t want to miss a thing (Armageddon)

O piesa care m-a fermecat de la prima ascultare, iar filmul regizat de Michael Bay se afla in continuare in topul preferintelor mele si da, trebuie sa recunosc, e printre putinele filme ale carui final a reusit sa ma faca sa plang in hohote. O coloana sonora de exceptie si un film superb care merita vazut!