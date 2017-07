Am decis sa pun la un loc doua dintre pasiunile mele cele mai mari, mai exact: calatoria si filmele. Lista de mai jos cuprinde unele dintre cele mai bune filme cu si despre calatorii, care te vor motiva, te vor inspira si te vor introduce in atmosfera mirifca a unor locuri pe care poate nu te-ai gandit niciodata sa le vezi toate acestea, in timp ce te vor cuceri cu povesti captivante.

Daca te fascineaza calatoriile, ca pe mine, daca vrei sa faci o schimbare in viata ta, sa te regasesti sau pur si simplu sa descoperi urmatorul loc in care sa te bucuri de o noua aventura in povestea vietii tale, am ales pentru tine 11 filme motivationale despre calatorii pe care merita sa le vezi.

10 + 1 filme motivationale despre calatorii fizice si spirituale

1. Everest - Nepal

Filmul a fost putin cam „abrupt” in ceea ce priveste povestea in sine despre ceea ce s-a intamplat pe Everest in anul 1996, insa este un film despre supravietuire care nu are cum sa nu te impresioneze, atat prin peisajele uluitoare, cat si prin intensitatea si dramatismul evenimentelor prezentate. Ce mi s-a parut cu adevarat extraordinar a fost modul in care filmul a reusit sa capteze spiritul Everestului.

2. The Legend of Tarzan – Africa

3. Wild - USA

Bugetul extrem de mare al filmului Legenda lui Tarzan a asigurat prezentarea frumusetii savanei africane, a junglei dense si a faunei salbatice maiestuoase intr-un mod absolut spectaculos. Vizionand filmul te simti ca si cum ai fi pasit in inima Africii. Il recomand atat pentru imaginile deosebite cat si pentru poveste, iar actorul Alexander Skarsgard este perfect in rolul lui Tarzan.

Dupa ani de zile de reactii care au condus-o incet catre distrugerea personala, personajul interpretat de Reese Witherspoon ia o hotarare pe care toti cei din jur o considera nesabuita: sa inceapa o calatorie de 1500 de km, pe jos si de una singura, fara experienta, de-a lungul Pacific Crest Trail, un traseu montan superb ce uneste nordul Statelor Unite de granita cu Mexicul. Unul dintre cele mai frumoase filme cu si despre calatorii.

4. Vicky Cristina Barcelona – Spania

Ah, Spania! Acest film nu doar ca spune o poveste uluitoare, ci arata frumusetea, emotia si magia Barcelonei. Doua prietene se decid sa plece intr-o vacanta in Spania, iar aici soarta le scoate in cale un pictor carismatic de care se indragostesc. In momentul in care fosta sotie a acestuia apare, tot iadul se dezlantuie. Vicky Cristina Barcelona este cu siguranta un film inspirational pentru toti cei care vor sa calatoreasca.