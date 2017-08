Foto: PopTika, Shutterstock

Una dintre cele mai des intalnite frici in randul oamenilor este frica de vorbit in public. Ideea de a ne afla pe un podium, cu zeci poate chiar sute de perechi de ochi atintite asupra noastra, pur si simplu ne ingheata. Oare ce vor spune ceilalti despre noi? Oare ne ridicam la inaltimea asteptarilor? Si, la urma urmei, cine suntem noi sa facem asta?

In calitate de prezentator radio si tv dar si de evenimente si mai nou de trainer, am trecut si eu prin aceste emotii. Insa cu timpul am invatat sa le stapanesc. Am capatat incredere in mine si am invatat cateva elemente de baza. Dictia, folosirii diafragmei pentru proiectarea vocii pana in cel mai indepartat ungher al incaperii, tehnicile de story-telling sunt doar cateva dintre acestea dar nu suficiente intr-o epoca in care Youtube, live-urile de pe Facebook si Instagram schimba modul in care emitem si receptionam mesajele. Iata cinci reguli care te vor ajuta sa ai succes ca public speaker.

1. Practica ramane un element cheie la care este musai sa adaugi feed-back-ul

Degeaba practici zilnic daca nu afli ce anume trebuie sa corectezi. Inregistreaza -te in timp ce vorbesti si apoi observa-te. Care sunt gesturile, postura, mimica? Cat de captivant este nu doar ceea ce comunici dar si felul in care comunici?

2. Renunta la prezentarin power-point si alte elemente vizuale care sunt plictisitoare

Daca decizi totusi sa folosesti asa ceva, retine ca acestea trebuie sa amplifice mesajul si nu sa distraga de la el.

3. Testeaza-ti glumele inainte

Pentru ca una dintre cele mai mari satisfactii ale unui public speaker este sa aduca zambete pe chipurile participantilor. Incearca glumele cu prietenii si familia, dar pe nepregatite si vezi care e reactia lor.