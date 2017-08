Pentru prima data, anul acesta, la finalul lunii august, centrul Bucurestiului a gazduit evenimentul Diner en Blanc, un picnic luxos, cu un cod de imbracaminte foarte strict: alb impecabil. Sute de tinute albe au completat cu succes decorul glam al evenimentului.

Originalitatea si creativitatea invitatilor au fost atractia serii, iar buna dispozitie a plutit in aer. Ariel 3in1 PODS a sarbatorit alaturi de invitati o seara de un alb impecabil. Oaspetii au avut ocazia sa pastreze drept amintire fotografii realizate in decorul din studioul Ariel. De asemenea, ambasadorul brandului, Chef Sorin Bontea, a intampinat invitatii in Spatiul Ariel, luand apoi cina alaturi de ei. Seara a fost presarata cu surprize, invitatii s-au simtit extraordinar, iar petele ramase in urma au fost lasate in grija lui Ariel 3in1 PODS.

Ariel revolutioneaza curatarea si ingrijirea tesaturilor prin noul Ariel 3in1 PODS, primul detergent cu trei compartimente care actioneaza impreuna pentru a curata, a indeparta petele si a oferi stralucire hainelor. Totul intr-o singura capsula.

Tehnologia revoluţionara Fiber Science in trei pasi

La fel ca si pielea, hainele au nevoie de ingrijire si atentie, iar provocarea e cu atat mai mare cu cat se pare ca, daca luam in considerare diversitatea ţesaturilor si a petelor, greutatea totala a hainelor de spalat şi calitatea apei, ne confruntam cu peste 900 de combinatii de rufe de spalat.

Expertii P&G Fabric Care au imbinat inspiraţia şi expertiza in produse pentru ingrijirea parului şi a pielii cu studii realizate la nivel mondial cu privire la relaţia consumatorilor cu hainele lor si au creat o tehnologie care a revoluţionat categoria de produse pentru ingrijirea tesaturilor: Fiber Science in trei pasi: curatare, indepartarea petelor, stralucire.

Ariel 3in1 PODS este disponibil pe piata acum si in varianta Lavanda.

