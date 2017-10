comunicat de presa

Conceptul unic propus de HBO va fi disponibil in premiera in Europa, primii care vor avea sansa sa il incerce fiind chiar fanii din Romania ai indragitului serial.

Jocul compus din doua etape da sansa participantilor sa intre in pielea personajelor favorite si sa devina membri ai Rondului de Noapte, nevoiti sa gaseasca o cale de a deschide poarta Castelului Negru, sa treaca Dincolo de Zid si sa il infrunte pe Regele Noptii, in incercarea de a salva cele Sapte Regate.

La jocul care va dura maximum 45 de minute pot participa grupuri de pana la 6 persoane. In timpul alocat, concurentii trebuie sa apeleze la cunostintele lor despre serial, sa isi foloseasca atentia la capacitate maxima si sa invete sa colaboreze, jocul avand etape complexe, care necesita puterea cumulata a participantilor. Pe parcursul experientei pot fi acordate indicii, dar numai in cazul in care vor fi solicitate de catre participanti.

Escape Room-ul Game of Thrones va fi amplasat in Mega Mall, la nivelul 1, avand o suprafata de 40 m2. Componentele sale sunt lucrate manual in proportie de 70%, iar pentru constructie au fost necesare aproximativ 380 de ore de lucru, integrand aici elemente modelate manual din rasini epoxidice sau poliuretanice, obiecte de recuzita realizate din lemn masiv si sisteme de control al luminii corelate cu senzori de presiune si prezenta, redand o nuanta adaptata fiecarei etape a jocului.

Pentru a putea participa, clientii Mega Mall trebuie sa cumpere produse in valoare de minim 200 de lei, in perioada 06 - 28 octombrie, apoi sa mearga cu bonurile din aceeasi zi la Info Desk, de unde pot alege ziua si ora la care vor sa participe alaturi de maximum 5 prieteni. Mai multe detalii si regulamentul jocului sunt disponibile pe www.megamallbucuresti.ro.

Game of Thrones este o productie HBO si toate cele 7 sezoane pot fi urmarite in exclusivitate, oricand, pe HBO GO. In plus, serviciul ofera utilizatorilor peste 3000 de ore de continut premium, accesibile de pe orice tip de device – TV, laptop, tableta sau mobil. Detalii pe www.hbogo.ro.