comunicat de presa

Totodata, brandul anunta planurile pentru 2018 – un nou decor pentru restaurante si extinderea retelei cu 10 noi unitati

SUBWAY®, cel mai mare lant de restaurante cu servire rapida din lume, celebreaza, pe 3 noiembrie, prima editie a World Sandwich Day in Romania, eveniment care, incepand cu acest an, a devenit global, si pe care brandul are in plan sa il transforme intr-o traditie si pe plan local. In aceasta zi, toti fanii brandului care vor veni in orice restaurant Subway®, intre orele 12:00-20:00, si vor cumpara un SUB de 15 cm si o bautura la dozator vor primi un SUB de 15 cm gratuit.

La fel ca in SUA si in alte tari selectate, campania va implica si in Romania o componenta caritabila, astfel Subway® va dona, in decembrie, 1.000 de SUB-uri cu ajutorul Asociatiei O masa calda.

Lantul de restaurante estimeaza ca aceasta campanie va creste traficul cu 30-50% in toate locatiile, comparativ cu o zi obisnuita, atat datorita interesului romanilor pentru oferte speciale, cat si a activarilor online si offline pregatite pentru acest eveniment. In restaurante, oaspetii vor primi si alte premii surpriza, iar pe pagina de Facebook vor avea sansa de a castiga un smartphone de ultima generatie.

Subway® a trecut recent printr-un proces de rebranding, lansand si un nou simbol grafic de impact, Choice Mark, ce surprinde esenta marcii intr-un aspect proaspat si contemporan, anuntand, in acelasi timp, un nou design pentru restaurante, care va fi implementat si in Romania, incepand cu anul 2018.

"Designul noului restaurant va schimba modul in care cei care ne trec pragul comanda, isi ridica mancarea si se bucura de aceasta, transformand fiecare aspect al experientei de cumparare. Accentul ramane pe o masa gustoasa, dar si pe intreaga experienta a mesei luate in oras", declara Andrei Trifan, Agent de dezvoltare pentru zonele din afara Bucuresti-Ilfov.



Principalele noutati aduse in design includ chioscurile de tip "self-order" in locatiile selectate si meniurile digitale. Sunt, de asemenea, disponibile mai multe inovatii in ceea ce priveste echipamentele, pentru a ajuta atat fanii brandului, cat si angajatii, sa se bucure de experienta din restaurant. Locatiile vor avea un stand cu legume intregi, in care vor fi expuse rosii, ardei grasi, ceapa si castraveti, care sunt feliate zilnic, plus noi spatii de expunere pentru paine si fursecuri. In plus, toti cei care viziteaza restaurantele vor fi intampinati cu un decor luminos si vesel, cu muzica special selectata si locuri confortabile pentru luarea mesei, cu porturi de incarcare USB si Wi-Fi gratuit, pentru a crea un mediu primitor.

Lantul de restaurante Subway® este prezent in Romania cu 37 de locatii, in urmatoarele orase: Alba Iulia, Arad, Brasov, Bucuresti (16 restaurante), Cluj-Napoca, Constanta, Deva, Focsani, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Suceava si Timisoara.

Urmatoarele restaurante, in plan de deschidere pana la sfarsitul acestui an, vor fi in Bucuresti (Petrom Alexandriei - noiembrie si Petrom Oltenitei - decembrie), Baia Mare (Vivo) si Brasov (strada Republicii). Pentru anul viitor, Subway® intentioneaza sa deschida 10 restaurante noi, cinci in Bucuresti, celelalte cinci in Bistrita, Craiova, Targu Mures, Galati si Bacau.

"Romania este una dintre cele mai importante piete europene pentru Subway® iar planurile noastre de expansiune pentru anul 2018 vor consolida si mai mult aceasta pozitie. Continuam sa ne concentram pe locatii traditionale, pietonale si mall-uri, dar si pe spatii neconventionale, cum ar fi drumuri cu trafic ridicat, benzinarii, chiar si aeroporturi, precum cel din Bucuresti ", afirma Rumen Radev, Agent de dezvoltare pentru Bucuresti-Ilfov.