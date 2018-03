Comunicat de presă

În martie, MiniArtShow by Ioana Ginghină aniversează 6 ani de la lansare. Din 2012 și până în prezent, actrița Ioana Ginghină și echipa ei de la MiniArtShow au dezvoltat un portofoliu impresionant: peste 500 de evenimente organizate pentru copii, 80 de spectacole de teatru jucate, peste 100 de cursuri de actorie și peste 150 de cursanți.

Luna aniversară fost marcată de echipa MiniArtShow prin două evenimente speciale dedicate copiilor și părinților. MiniArtShow a sărbătorit 6 ani printr-o petrecere tematică la care au participat vedete, jurnaliști și bloggeri cu copii, care s-a desfășurat la restaurantul La Ciurucuri din București, iar parteneri ai evenimentului au fost: Gymboland, Divertiland Playland, Carousel Events, Academia Flavian Dobre, Snapyourmoment și SundayPR.

Iar aseară a avut loc avanpremiera spectacolului “Caragiale Express”, la Godot Cafe din Centrul Vechi al Bucureștiului, care a reunit vedete, jurnaliști, bloggeri cu copii și alți influențatori ai momentului, parteneri și prieteni ai MiniArtShow. Energia din timpul spectacolului a fost una aparte, cei peste 140 de invitați care au participat la avanpremieră primind cu aplauze și zâmbetul pe buze incursiunea printre schițele celebre ale lui I.L.Caragiale.

“Cele două evenimente aniversare au fost foarte frumoase, iar cel mai important este că atât copiii, cât și părinții s-au distrat pe măsură. Mă bucur că au răspuns invitațiilor noastre prieteni dragi ai MiniArtShow. Brunch-ul aniversar a fost foarte distractiv pentru cei mici. Iar spectacolul de teatru pe care l-am prezentat aseară în avanpremieră, “Caragiale Express”, a fost foarte bine primit de către public. Premiera lui va avea loc pe 25 martie, de la 11:00, la Godot Café și se adresează unui public de +8 ani”, spune Ioana Ginghină.

6 ani creativi și distractivi de MiniArtShow by Ioana Ginghină

MiniArtShow, proiectul personal al Ioanei Ginghină promovează conceptul de educație timpurie a copiilor prin teatru și creativitate. Prin programele sale, MiniArtShow propune timp de calitate în familie, distracție pentru copii, cât și pentru părinți.

Activitățile pentru copii organizate de echipa MiniArtShow sunt diversificate și presupun un entertainment de calitate, fie că este vorba de ateliere creative, recreative, interactive, distractive, senzoriale și tematice, sau spectacole, ca de exemplu piese de teatru și musical-uri pentru copii, dar și cursuri de actorie pentru cei mici.

“Am încercat să creez un proiect care sa vină in întâmpinarea părintilor și care să-i distreze creativ pe copii. Am pornit de la spectacole pentru copiii de 0-3 ani, iar acum organizăm spectacole de teatru recomandate copiilor cu vârsta de +3 ani, organizăm evenimente personalizate pentru familiile cu copii, ateliere creative, școală de actorie, film și TV. Nu în ultimul rând organizăm și proiecte sociale, cum sunt “Brave Kids Romania” sau “Traditii, basme si eroi de la noi”, iar în 2018 vom veni și cu alte noutăți”, spune Ioana Ginghină.

Echipa MiniArtShow este formată din Ioana Ginghină și actori, păpușari, regizori, coregrafi și psihologi cu experiență. Spectacolele de teatru sunt puse în scenă de profesionisti, care vin să îmbine contemporanul cu povestea, astfel ca spectacolele să fie atractive pentru copiii din ziua de azi.

“MiniArtShow înseamnă: teatru, spectacole, evenimente, actorie, distracție și creativitate. În cei 6 ani de activitate am realizat evenimente interactive în care am distrat mii de copii. Am educat în cadrul Școlii de Actorie zeci de copii care și-au dezvoltat, comportamentul, limbajul și creativiatea. Am jucat spectacole de teatru de calitate, realizate de profesioniști. Am realizat proiectul “Traditii basme și eroi de la noi”, proiect care prin distracție și creativitate, a adus mai aproape de copii, eroii, povești și traditii 100% românești.”, dezvăluie acrița Ioana Ginghină, fondatoarea MiniArtShow. Ioana Ginghină are planuri mărețe în ceea ce privește proiectul ei personal și de suflet, MiniArtShow:

“Îmi doresc ca în cadrul MiniArtShow să realizez mai multe proiecte cu un impact social educativ, pentru ca toții copiii, din toate mediile să ajungă să se bucure de progrmele noastre. Pe termen lung, îmi doresc ca MiniArtShow by Ioana Ginghină sa devină un teatru independent, cu un repertoriu generos de spectacole, o trupă și un sediu permanent”.

http://www.miniartshow.ro

https://www.facebook.com/miniartshow/

https://www.instagram.com/miniartshow/