În ziua de astăzi, nu ducem lipsă de opțiuni când vine vorba de cumpărat mici cadouri, fie ele pentru propria persoană, fie pentru cei dragi. Cantitativ vorbind, oferta este mai mare ca niciodată, însă orice persoană care a căutat disperată pe Internet sau a străbătut mall-urile după un cadou (eventual în al doisprezecelea ceas), știe că va găsi aproape întotdeauna interminabile variații pe aceeași temă. Ce faci însă dacă îți dorești un cadou puțin mai altfel, un cadou personalizat?

Află că există Breslo.ro, cea mai mare platformă de handmade din România, unde poți găsi cadouri unicat. Mai mult de atât, majoritatea creațiilor de pe Breslo sunt personalizabile, așa că dacă te simți inspirată, poți intra în jocul creatorului, iar cadoul rezultat va fi cu adevărat deosebit.

Ca să înțelegi mai bine despre ce vorbim, am făcut un top cu 10 creații deosebite, meșterite manual de artizani români - cadouri care pot fi oferite cu ușurință la orice ocazie.

1. Tablou personalizat cu evenimente importante

Cadou de aniversare sau cadou de casă nouă? Mergi la sigur cu o idee super creativă: tabloul personalizabil care conține cele mai frumoase evenimente din viața voastră. Așa sigur nu va mai ezita atunci când îl întrebi dacă mai ține minte unde v-ați sărutat prima oară. Poți adăuga orice element dorești, așa că pune-ți imaginația la treabă!

2. Broșă din porțelan

În căutările noastre, atenția ne-a fost furată de această broșă cu poveste. Spunem “cu poveste” deoarece creatoarea s-a inspirat din basmele românești și a creat o colecție întreagă de bijuterii fermecătoare din porțelan, pictate manual cu mare drag - am îndrăzni să le numim chiar mici opere de artă. Așadar, dacă ești în căutarea unui cadou sofisticat și plin de feminitate, aruncă o privire pe Breslo.

3. Cercei din argint

Dacă vrei să mergi la sigur și să oferi un cadou ce nu se va demoda niciodată, bijuteriile sunt întotdeauna o soluție chic și de efect :) Îți sugerăm această pereche de cercei din argint, lucrați manual, cu mare atenție la detalii și o tehnică ce le oferă o delicatețe aparte.

4. Brățară din piele

Dacă ai o prietenă care are de gând să bifeze toate festivalurile din această vară, avem cadoul perfect pentru ea: o brățară colorată, lucrată manual din piele, care poate fi asortată cu ușurință la orice outfit de inspirație boho-chic.

5. Agendă rotundă din vinyl reciclat

Pentru prietenii nostalgici care povestesc cu patos despre chefurile de apartament de altă dată, am găsit o agendă cu totul deosebită. Realizată din viniluri cu zeci de ani vechime, această agendă va trezi cu siguranță muulte amintiri plăcute. Unde mai pui că, practic, faci și o faptă bună sprijinind reciclarea creativă :)

6. Pălărie cu fundiță

Să nu credeți că i-am uitat pe cei mici. Tot căutând cadouri ieșite din comun, am găsit o pălăriuță cochetă. Am auzit că designul inedit cu confetti și glitter transformă orice puștoaică în zână pentru o zi. Cine suntem noi să contrazicem? Mai că am cumpăra-o și noi pentru următorul festival! :)