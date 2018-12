Ca sa citez din serialul meu preferat Urzeala tronurilor: "Iarna este aici" si isi face linistita de cap. Zilele sunt mai scurte, diminetile din ce in ce mai reci si oricate straturi de haine ne-am pune pe noi parca tot nu reusim sa ne incalzim. Unele dintre cele mai interesante si celebre filme, cu povesti de viata, supravietuire sau iubire au fost realizate sub vesmintele albe, fantastice si uneori terifiante ale iernii.

10 filme fantastice de vazut iarna la caldura

The Revenant

Filmul lui Alejandro G. Inarritu este o explorare viscerala a tot ce inseamna rezistenta si puterea de a indura cele mai neprietenoase taramuri pe o vreme necrutatoare. Filmul, care il are pe frumuselul Leonardo DiCaprio in rolul princpal, este inspirat de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale, avand in prim plan legenda lui Hugh Glass. The Revenant este o poveste extraordinara si dramatica despre viata, putere si lupta pentru supravietuire. Exploratorul american Glass, membru a unei expeditii in Muntii Stancosi, este lasat de camarazii sai in salbaticie fara arme si echipament si este nevoit sa treaca prin cele mai dure experiente printre care si o confruntare ingrozitoare cu un urs grizzly.

The Grey

Pentru ca ador lupii si mi se par niste animale fascinante, filmul The Grey – La Limita supravietuirii, se numara printre preferatele mele. Personajul interpretat de Liam Neeson este nevoit sa infunte iarna necrutatoare si lupii infometati. Filmul spune povestea unui grup de petrolisti care se intorc acasa de la o rafinarie si se prabusesc cu avionul intr-o regiune de tundra din Alaska. Doar sapte dintre ei supravietuiesc, printre care si Ottway (Liam Neeson), cel ce devine liderul lor. Aflati in mijlocul unui iad inghetat, supravietuitorii sunt grav raniti, izolati si fara mancare. Cu toate acestea, pericolul iminent vine din partea lupilor infometati care le tot dau tarcoale.

Everest

O poveste cutremuratoare, captivanta si mai presus de atat, adevarata. Filmul este bazat pe fapte reale si spune povestea a ce s-a intamplat pe Everest in anul 1996 si este unul dintre cele mai bune filme cu si despre supravietuire. Totul, de la peisajele uluitoare, la intensitatea cu care personajele lupta pentru viata lor si dramatismul evenimentelor prezentate te cucereste si te emotioneaza. Un alt lucru care mi s-a parut cu adevarat extraordinar este modalitatea prin care filmul a reusit sa capteze spiritul Everestului, iar pentru cateva minute bune simti ca esti si tu acolo alaturi de personaje, luptand pentru viata ta, cu iarna nemiloasa.

The Mountain Between Us

Muntele dintre noi este bazat pe romanul cu acelasi nume de Charles Martin si este mai mult decat un film despre supravietuire care te tine cu sufletul la gura, ci este si o poveste captivanta cu un plan sentimental puternic. Filmul ii are in prim plan pe neurochirurgul Ben Bass si foto-jurnalista Alex Martin, doi straini care in urma prabusirii avionului pe crestele muntilor din Ohio, in mijlocul unei salbaticii necrutatoare si a unei ierni nemiloase sunt nevoiti sa aiba incredere unul in celalalt si sa lupte impreuna pentru a ajunge acasa in viata.

Winter’s Tale

Filmat intr-un cadru de iarna absolut fantastic, filmul Poveste de iarna este unul cu totul deosebit, care reuseste sa te „rapeasca” timp de doua ore si sa te duca intr-o alta lume. Este o poveste despre speranta, miracole, iubire predestinata, totul pe fondul eternei lupte intre bine si rau. Peter Lake (Colin Farrell) este pasionat de mecanica si fortat de imprejurari sa traiasca din furtisaguri si hotii, iar Beverly este o tanara superba care radiaza viata in esenta ei pura desi sufera de o boala din nastere.

The Day After Tomorrow

Unul dintre cele mai bune filme filmate intr-un decor dramatic de iarna, cu o idee bine exploatata, un film care este mai mult o previziune decat un sf si care reuseste sa-ti imprime teama unui astfel de eveniment. Incalizrea globala declanseaza o noua era glaciara, tornade violente niveleaza orasul Los Angeles, un tsunami gigant inunda New York-ul, iar intreaga emisfera nordica incepe sa inghete. Aceste fenomene meteorologice extreme sunt semne ale unei schimbari globale dramatice si nimeni nu este cu adevarat pregatit pentru ceea ce va urma. The Day After Tomorrow este un film extren de bun atat din punct de vedere al efectelor, al actiunii si al coloanei sonore, cat si din punct de vedere al povestii, reusind sa te transpuna pur si simplu in pielea personajelor.

New in Town

Una dintre acele comedii romantice care chiar te fac sa razi cu gura pana la urechi si te tin in suspans. Filmul spune povestea lui Lucy Hill (Renee Zelweger) o tanara aflata in plina ascensiune profesionala, care se vede nevoita sa faca fata unei provocari neasteptate si deloc usoara. Pentru aceasta, trebuie sa renunte pentru o perioada la viata ei confortabila si luxoasa din Miami si sa plece in Minnesota pentru a supraveghea restrucurarea unei fabrici. Desi pare simplu la inceput, lucrurile se vor dovedi extrem de complicate, iar Lucy nu se confrunta doar cu primirea rece si sarcastica a localnicilor, dar si cu ostilitatea mediului inconjurator, un frig patrunzator si o iarna care o pune pe fuga. Pe langa toate acestea dragostea reuseste cumva sa-si faca loc, bineinteles intr-un mod cu totul inedit.

Frozen

Unul dintre filmele mele preferate pe care imi place sa il vad in fiecare iarna si care ma face sa o indragesc cat de cat. Regatul de gheata nu se incadreaza in acele filme romantice tipice, dar este un film extraordinar din care fiecare dintre noi poate invata ceva despre familie, prietenie, iubire, mai exact dragostea in toate formele ei. Un film care te transpune intr-o poveste superba, despre faptul ca nu trebuie sa-ti fie teama de cine esti cu adevarat, pentru ca cei care te iubesc vor fi langa tine si te vor ajuta sa-ti gasesti pacea si fericirea.

Whiteout

Antarctica…Cea mai izolată bucată de pământ. 90° latitudine sudică, zero longitudine estică. Sase milioane de mile patrate de gheata. Sase luni de intuneric. Temperaturi de minus 120 grade. Vant de 100 mile pe ora. Suna ca un cosmar nu? Cosmarul alb mai exact. Filmul este adaptarea cinematografica a unui roman grafic de Greg Rucka si spune povestea lui Carrie Stetko (Kate Beckinsale), o politista care trebuie sa captureze un criminal in serie inainte ca noaptea polara, lunga de sase luni, sa inceapa. Dupa ce a fost detasata timp de doi ani la statia de cercetare de la Polul Sud, Carrie si-a depus demisia si asteapta sa plece cu ultimul avion, care va decola in trei zile. Un cadavru este insa gasit cu 72 de ore inainte ca noaptea polara sa inceapa, iar astfel incepe prima investigatie a politiei din istoria Cercului Arctic. Ceea ce Carrie nu stie este ca asasinatul face parte dintr-un secret lung de 60 de ani, iar criminalul e dispus sa mai ucida si alti oameni pentru a-si proteja taina.

Winter’s Bone

Un film de la care nu am avut extrem de multe asteptari inainte de a-l vedea, dar care a reusit sa ma impresioneze; un film bun, cu emotie, scnerariu si o interpretare foarte buna din partea lui Jennifer Lawrence. Winter's Bone spune povestea lui Ree Dolly (Lawrence) o tanara de 17 ani care porneste intr-o calatorie pentru a descoperi unde se afla tatal ei, dupa ce acesta garantase cu locuinta familiei pentru a iesi din inchisoare pe cautiune, iar apoi dispare fara urma. Din avalansa de probleme, minciuni, eschivari si amenintari care urmeaza, fata trebuie sa puna cap la cap ceea ce s-a intamplat pentru a afla adevarul. Este genul de film pe care trebuie sa il "traiesti", nu doar sa-l urmaresti. Decorul oferit de iarna se potriveste cu atmosfera apasatoare, cu desfasurarea mai lenta a actiunii si cu povestea emotionanta, simpla si realista.