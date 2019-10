6 fotolii moderne cu design inovator

Fotolii moderne în nuanțe interesante și stridente, pentru living sau dormitor, ca să te relaxezi într-un colț confortabil doar al tău!

Alegerea pieselor de mobilier este o provocare, mai ales când îți dai seama că ai prea multe opțiuni printre care să cauți și nu prea știi dacă ai ales ceva care să se încadreze întocmai în camera ta. Până la urmă, fără să fii neapărat un designer cu diplomă, îți place să experimentezi combinații de culori și stiluri. Credem, însă, că fotoliile moderne se potrivesc în orice tip de cameră, așa că ar trebui să fim mai puțin reticenți în alegerea unui astfel de accesoriu. Câteva modele faine și cool am selectat mai jos pentru tine.

Fotoliu modern în mov aprins

Acest fotoliu de living este într-o culoare de toamnă care se poate încadra cu inspirație într-o sufragerie sau într-un dormitor, dacă este ales cât să se țină cont de stilul mobilierului. Pe structură din lemn de fag, are o tapițerie de calitate cu finisaj de catifea și umplutură din spumă. Este atât rezistent, cât și comod, într-o notă cu influențe romantice. Este fără brațe, iar partea de jos este cu adâncitură, iar picioarele sunt negre.

Îl poți vedea aici

Fotoliu verde cu catifea

Acest tip de fotoliu în formă pătrată este disponibil în mai multe nuanțe, dar noi am optat pentru un verde închis, ca de smarald. Are spătare și brațe, este destul de masiv, se încadrează foarte frumos într-o încăpere mai minimalistă. Are picioare înalte din lemn și asta îi asigură un aspect natural. Este umplut cu fibre de silicon și spumă poliuretanică, deci este moale.

Îl poți vedea aici

Fotoliu cu suport metalic

Din categoria fotolii moderne, am ales unul care se încadrează la stilul industrial. Acesta este foarte subțire ca înfățișare, dar și foarte impunător deși este atât de mic. Este ca o formă de scoică, încadrat pe forme metalice, iar tapițeria într-un roz somon este din poliester. Place pentru că deși este simplu, este și complex ca design.

Îl poți vedea aici

Un fotoliu mic și robust, în culoare kaki - pentru un living pretențios. Acesta este foarte elegant și deosebit, mai ales pentru că are acea formă de piesă de mobilier retro, aspect conferit și de lemnul masiv folosit la lucrătură. Cu forme discrete și în culoare clasică se integrează în diverse tipuri de decor.

Îl poți comanda aici

Fotoliu cu mânere metalice

Unul dintre cele mai simpatice fotolii moderne care ne-a atras atenția și ne-a plăcut este acesta, care seamănă cu un șezlong. Cu tapițerie nude neutră, accesoriul se asortează cu ușurință cu diverse teme de mobilă din casă și se remarcă prin linii geometrice orizontale. Cadrul este reprezentat de brațe aurii, iar suprafața de șezut este una relaxantă.

Îl poți vedea aici

Fotoliu negru Elvina

O piesă de mobilier tare simpatică, un fotoliu care combină ratanul cu textilele. Într-o combinație rafinată de negru cu bej, acesta este foarte comod și rezistent, putând deveni îndată locșorul tău preferat de relaxare - să stai să citești, să te uiți la filme, să uiți de griji. Credem că ar putea fi unul dintre cele mai fine opțiuni de fotolii moderne.

Îl poți vedea aici

Foto: By Photographee.eu, Shutterstock