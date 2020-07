Psihologia minciunii. Speranta de a vindeca raul uman

O carte tulburatoare, fascinanta, ce redeschide vechea discutie despre esenta raului uman.

Desi de-a lungul timpului aceasta problematica a fost dezbatuta mai degraba de filozofie si religie, avem acum o alta abordare – din perspectiva unui psihiatru cu o remarcabila deschidere interdisciplinara. Un tur de orizont asupra naturii umane, un dialog deschis intre psihologie si religie. Cazurile clinice prezentate aici, manifestari ale raului in viata cotidiana, desi la prima vedere pot fi catalogate drept maladii psihice, la o analiza psihiatrica atenta refuza sa se inscrie in categoriile standard ale psihologiei sau psihiatriei.

Minciuna este trasatura cea mai relevanta a raului ce salasluieste in oameni, ea fiind atat un simptom, cat si o cauza a raului.

Desi oamenii considera in general ca psihoterapia si exorcismul sunt lucruri complet diferite, Scott Peck ne demonstreaza ca amandoua sunt niste procese psihoterapeutice, atat ca metoda, cat si ca rezultat. Diferenta majora dintre cele doua consta in faptul ca in cazul psihoterapiei exista o libertate totala, pacientul putand sa incheie sedinta oricand doreste. Nu acelasi lucru se intampla in cazul exorcizarii. In acest caz, pacientul se afla la discretia celui care conduce sedinta si nu poate sa intrerupa singur procesul de exorcizare, ceea ce il poate transforma intr-o victima, pentru ca exorcismul este pana la urma un razboi spiritual.

La limita dintre stiinta si religie, Psihologia minciunii ii ofera cititorului o noua perspectiva asupra unor subiecte controversate, iar in final ii poate schimba chiar viziunea asupra vietii.

Morgan Scott Peck (1936–2005) a fost un cunoscut si apreciat psihiatru si autor american. A absolvit Friends Seminary in 1954, Harvard in 1958 si a obti­nut titlul de doctor in medicina in 1963, la Case Western Reserve University. De-a lungul carierei sale de psihiatru, a ocupat diverse functii administrative guvernamentale. A fost director la New Milford Hospital Mental Clinic si a practicat psihiatria in cadrul unui cabinet particular in New Milford, Connecticut.

Lucrarile lui Peck reprezinta o sinteza a experientei obtinute din practica psihiatrica si a unei puternice si distincte perspective religioase. Una dintre convingerile sale este ca oamenii in care salas­luieste raul isi ataca semenii in loc sa se confrunte cu propriile esecuri. Opiniile sale religioase au fost criticate de anumiti fundamentalisti crestini (de exemplu, Debbie Dewart).

In 1984, Peck a colaborat la infiintarea Foundation for Com­munity Encouragement, o fundatie nonprofit de educatie publica, a carei misiune declarata a fost de „a invata indivizii si organizatiile principiile comunitatii“. Fundatia si-a incetat activitatea in 2002.

In 1994, Peck si sotia sa, Lily Ho (de care s-a despartit in 2004), au primit Premiul International pentru Pace al Comunitatii lui Hristos.

De acelasi autor, la Curtea Veche Publishing au mai aparut Drumul catre tine insuti (2001) si Drumul catre tine insuti si mai departe (2007, 2008).

