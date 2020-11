Viata mincinoasa a adultilor

Fata se misca intre cele doua realitati inainte si inapoi, fara a gasi raspunsuri sau o cale de a se salva, ajungand in schimb la o maturizare pe care nu a dorit-o si care nu e nici pe departe atat de frumoasa pe cat a crezut ea.

Lumea interioara a Giovannei se prabuseste cand isi aude tatal spunand ca fata ei isi pierde dragalasenia si incepe sa semene cu cea a dispretuitei matusi Vittoria. Viata ei devine o cautare chinuitoare a oglinzii in care sa se poata vedea cu adevarat. Giovanna se cauta pe sine in doua orase inrudite ce se urasc reciproc: orasul Napoli al inaltimilor si al rafinamentului si acelasi oras, dar al adancurilor, un loc al excesului si al vulgaritatii.

"Am crescut intr-o lume in care parea normal ca barbatii (tati, frati, iubiti) sa aiba dreptul sa te loveasca pentru a te corija, sa te educe ca femeie, in fine, pentru ca-ti voiau binele... Puterea masculina, fie ca e exercitata in mod grosolan, fie politicos, vrea sa ne subordoneze in continuare. Prea multe femei sunt umilite in fiecare zi, si nu doar in plan simbolic."-

"Fanii Tetralogiei Napolitane vor regasi si in acest roman temele la care Ferrante se intoarce obsesiv: tensiunile dintre clasele sociale, suprapunerea frumusetii si a vulgaritatii, banii, prietenia dintre femei, relatiile dintre mame si fiice."-Times Literary Supplement

