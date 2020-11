Reflectând la perioada în care a fost președinte, ne prezintă atât o analiză unică și minuțioasă a influenței uluitoare și a limitelor puterilor prezidențiale, cât și o înțelegere remarcabilă a dinamicii politicii partizane din SUA și a diplomației internaționale. Obama aduce cititorii înăuntrul Biroului Oval și în Sala situațiilor speciale și îi poartă prin Moscova, Cairo, Beijing și prin alte astfel de locuri îndepărtate.

"Nimic nu se compară cu sentimentul pe care-l ai când termini de scris o carte și sunt mândru de aceasta pe care tocmai am finalizat-o. Mi-am petrecut ultimii câțiva ani reflectând asupra președinției mele, iar în PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI am încercat să redau cu sinceritate povestea campaniei mele prezidențiale și timpul în care am fost în funcție: evenimentele-cheie și oamenii care au stat la baza lor; părerea mea despre lucrurile care mi-au ieșit și greșelile pe care le-am făcut; și forțele de ordin politic, economic și cultural cu care echipa mea și cu mine ne-am confruntat atunci - și cu care, că națiune, încă avem de-a face.

De asemenea, am încercat să redau cititorilor călătoria intimă pe care Michelle și cu mine am făcut-o în acei ani, cu toate momentele abisale și cele înălțătoare. Și în cele din urmă, în aceste vremuri în care America trece prin niște momente decisive atât de semnificative, cartea oferă câteva dintre părerile generale pe care le am despre cum putem să vindecăm diviziunile din țară noastră de-acum încolo și cum să facem că democrația să fie în folosul tuturor - o sarcină care nu va depinde de un anume președinte, ci de noi toți, că cetățeni implicați.

Dincolo de a fi o lectură plăcută și informativă, sper mai mult decât orice că această carte să inspire tinerii din toate colțurile țării - și ale lumii - să preia ștafeta, să-și facă vocea auzită și să întreprindă tot ce ține de ei că să schimbe lumea în bine."-Barack Obama

Într-un stil original, Barack Obama istorisește în PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI povestea odiseei sale neverosimile de la un tânăr aflat în căutarea propriei identități la liderul lumii libere, descriind prin amănunte deosebit de intime atât educația să politică, cât și momentele cruciale din primul mandat al președinției sale istorice - o perioada de frământări și de transformări profunde.

Obama relatează de o manieră emoționantă și foarte personală cum s-au scris pagini întregi de istorie și îi poartă pe cititori într-o călătorie irezistibilă, pornind de la cele mai timpurii ambițîi politice ale sale, la victoria în prima rundă din alegeri în Iowa, care a reprezentat un punct de cotitură și care a demonstrat forță activismului la firul ierbii, până la noaptea istorică din 4 noiembrie 2008, când a fost ales al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, devenind primul afro-american care ocupă cea mai înalta funcție în stat.

Suntem martorii intimi ai gândurilor sale în timp ce-și formează cabinetul, se lupta cu o criză economică globală, îl evaluează pe Vladimir Putin, urnește munții din loc că să se asigure că Legea serviciilor medicale va fi adoptată, își înfruntă generalii cu privire la strategia Statelor Unite în Afghanistan, abordează reforma de pe Wall Street, gestionează situația iscată de incidentul devastator de la Deepwater Horizon și autorizează Operațiunea Neptune's Spear, care duce la moartea lui Osama bin Laden.

PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI este o relatare deosebit de intimă și de introspectivă - povestea unui om care a pus pariu cu istoria, credință unui organizator al comunității, testată pe scenă mondială. Obama vorbește cu franchețe despre cum a împăcât candidatura la fotoliul prezidențial că afro-american în care își pusese speranțele o generație îmbărbătată de mesaje de "speranța și schimbare", cu provocările de ordin moral pe care le presupun deciziile de mare miza ce trebuie luate.

Relatează în mod deschis despre forțele care i s-au opus atât în țară cât și în străînătate, despre impactul pe care traiul la Casă Albă l-a avut asupra soției și a fiicelor sale, și nu-i este teamă să-și dezvăluie îndoielile de sine și dezamăgirile. Cu toate acestea, păstrează credință nestrămutată în ideea că e întotdeauna loc pentru progres în mărețul și perpetuul experiment american.

