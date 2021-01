Filme 2021: Cele mai asteptate producții ale anului

Filme din 2021 care te vor ține cu sufletul la gură

Cum multe proiecte ale anului ce tocmai a trecut au fost amânate sau chiar anulate din cauza pandemiei, cu toţii aşteptăm proiectele ce ne sunt promise în 2021. Astfel, acestea sunt cele mai aşteptate 21 de filme care vor apărea pe marile ecrane (să sperăm) şi în sufrageriile fiecăruia.

Filme 2021 horror

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Pentru împătimiţii filmelor de groază, a fost anunţat cel de-al treilea film din seria The Conjuring. Serie foarte apreciată ce, ne place să spunem, leagă toate filmele de groază între ele. Aşadar, în iunie 2021 ne reîntâlnim cu celebrul cuplu de investigatori Ed şi Lorraine Warren ce, de data aceasta, nu se confruntă cu o casă bântuită ci investighează o crimă suspectă.

Halloween Kills

Filmul este un sequel al filmului Halloween apărut în 2018 dar şi originalul din 1978 însă şi acesta promite o nouă abordare. Distribuţia este formată din Jamei Lee Curtis, Kyle Richards, James Jude Courtney şi mulţi alţii.

A Quiet Place 2

Emily Blunt, John Krasinki şi Cillian Murphy revin într-un scenariu în care trebuie să înveţe să supravieţuiască într-o linişte deplină. Aşteptăm premiera filmului în aprilie şi sperăm să depăşească primul film ce a câştigat numeroase premii în festivaluri pentru categorii precum "Cel mai bun sunet" şi "Cel mai bun film SF/Horror".

Spiral: From the Book of Saw

Noul film "Spiral" este un thriller ce îi aduce pe micile ecrane pe Chris Rock şi Samuel L. Jackson. Acţiunea se învârte în jurul unei crime din trecutul macabru al oraşului. Filmul va apărea în mai iar, alături de cei doi actori este o echipa impresionantă şi o distribuţie pe măsură.

The Little Things

Un alt thriller pe care abia aşteptăm să îl vedem, nu numai pentru actorii care fac parte din el: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto dar şi pentru subiectul în jurul căruia se învârte acţiunea. Ne situăm în Los Angeles unde începe ancheta în cazul unui criminal în serie ce va dezvălui ulterior secrete ori fapte ce ar putea destabiliza întreaga echipa de investigaţie.

Filmul va avea premiera în mai puţin de o lună pe HBO Max.