După primele 5 zile în care spectatorii au ocupat toate locurile la proiecțiile de film și atelierele din cadrul KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr (open air), săptămâna 6 - 12 septembrie aduce în Parcul Plumbuita din București încă 7 filme pentru copii, majoritatea dublate în limba română, ateliere de actorie și creație, spectacole de jonglerii și pantomimă și târg de meșteșuguri, artizanat și design contemporan. Intrarea la toate evenimentele din cadrul ediției non-competitiționale în aer liber este gratuită.

Toate filmele sunt destinate audienței generale iar programul complet se poate vedea pe https://www.kinodiseea.ro/. KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr (open air) în aer liber este primul eveniment din cadrul ediției a XIII-a.

6.09, 20:00 - TOY STORY 4/ POVESTEA JUCĂRIILOR 4, Regia John Lasseter, John Cooley, animație, 89 minute, dublat în limba română.

Sinopsis: Woody și gașca veselă sunt, de data aceasta, jucăriile lui Bonnie, o fetiță care se pregătește să meargă la grădiniță și se luptă cu temerile specifice acestei tranziții. Iar când o nouă jucărie, pe nume Forky, se alătură găștii lui Woody, o călătorie alături de prieteni dezvăluie cât de mare și necunoscută poate fi lumea pentru o jucărie.

7.09, 20:00 – MICUL PRINȚ, Regia Mark Osborne, animație, 108 minute, dublat în limba română.

Sinopsis: Mark Osborne vine cu prima adaptare animată a legendarei capodopere a lui Antoine de Saint-Exupéry, Micul prinț. Eroina povestirii este Fetița pe care mama sa o învață cum să se poarte în lumea adulților. În acest proces intervine un vecin cumsecade, dar cam excentric, Aviatorul. Acesta îi prezintă micuței sale prietene o lume extraordinară, în care totul este posibil. Este lumea pe care i-a prezentat-o, la rândul său, Micul prinț.

8.09, 20:00 – DUMBO, Regia Tim Burton, animație, 112 minute, dublat în limba română.

Sinopsis: Filmul urmărește aventurile extraordinare ale lui Dumbo, un elefant neobișnuit. Holt Farrier, un veteran de război și fost star al circului, își găsește viața întoarsă cu susul în jos atunci când se întoarce din război. Proprietarul circului, Max Medici, îl invită pe Holt și pe copiii săi, Milly și Joe, să aibă grijă de un elefant nou-născut ale cărui urechi supradimensionate îl fac obiectul ridiculizării într-un circ deja zbuciumat. Dar când ei descoperă că Dumbo poate zbura, circul are parte de o revenire incredibilă.

9.09 – TROLII, Regia Walt Dohrn, Mike Mitchell, animație, 92 minute, dublat în limba română.

Sinopsis: Filmul transportă publicul către o lume colorată și minunată populată de Troli extraordinar de optimiști, care dansează și cântă continuu și de Bergenii de un pesimism comic, care sunt fericiți numai când au Troli în stomac. După ce familia Bergen invadează satul Trolilor, Poppy, cel mai vesel Trol, și prea-prevăzătorul și țâfnosul Branch, pleacă într-o călătorie, încercând să-și salveze prietenii.

10.09 – 18:00 - 20:00 –; 20:00 -, Regia Rob Marshall, live-action, 130 minute, dublat în limba română.Sinopsis: Michael și Jane au crescut și sunt adulți. Michael, cei trei copii ai săi și menajera lor, Ellen (Julie Walters), locuiesc pe strada Cherry Tree Lane. După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins (Emily Blunt) reintră în viața familiei Banks și, împreună cu veșnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack (Manuel Miranda), își folosește abilitățile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria și uimirea care lipseau din viața lor.Pentru asta, Mary Poppins le face cunoștință copiilor cu câteva personaje caraghioase și amuzante, inclusiv cu excentrica ei verișoară Topsy (Meryl Streep).Trailer: https://youtu.be/-3jsfXDZLIY

11.09 – 11:00 - 20:00 – KIDS FAIR târg de meșteșugari și ATELIER de SLIME; 18:00 - 19:00 – ATELIER de actorie Paul Grec, actor și regizor (20 copii, + 07 ani); 18:00 - 20:00 Spectacol de pantomimă; 20:00 – SONG OF THE SEA/ CÂNTECUL MĂRII, Regia Tom Moore, subtitrat, animație, 93 minute.

Sinopsis: Tomm Moore, regizorul nominalizat și în 2009 la Premiile Oscar pentru animația The Secret of Kells, revine cu o poveste inspirată de creaturile mitice din folclorul irlandez numite selkies – oamenii care devin foci atunci când intră în mare.

12.09 – 11:00 – 20:00 – KIDS FAIR târg de meșteșugari și ATELIER de SLIME, 18:00 - 19:00 – ATELIER de actorie Paul Grec, actor și regizor (20 copii, + 07 ani); 20:00 - MUNE, GARDIANUL LUNII, Regia Benoît Philippon, Alexandre Heboyan, animație, 85 minute, dublat în limba română.

Sinopsis: Într-un univers în care ziua și noaptea se află sub atenta grijă a unor gardieni legendari, Mune, un mic spiriduș al nopții, este ales să devină Gardianul Lunii, spre surprinderea tuturor. În ciuda unei staturi deloc impunătoare și a lipsei sale de experiență în coordonarea unei echipe, simpaticul personaj trebuie să ghideze Luna în noapte și să vegheze asupra Lumii Viselor. Însă când novicele și inocentul Mune pierde Luna din greșeală, echilibrul planetei este în pericol, iar Soarele cade în mâinile lui Necross, lordul lumii subterane. Întreaga planetă se scufundă în întuneric.

Kinodiseea aduce anul acesta, în premieră, o latură nou-nouță dedicată tuturor piticilor și părinților, KinoKidsFair, târgul de designeri și producători locali de produse , care îi așteaptă pe vizitatori pe 11 - 12 septembrie, de la 10:00 la 20:00.

Accesul la toate activitățile din cadrul ediției în aer liber este gratuit, însă încurajăm participanții să „achite” accesul prin minimum 10 capace de plastic, pe care le vom dona către Asociația Capace cu suflet; Asociația colectează capace încă din 2013 și le revalorizează pentru a ajuta mici cauze umanitare, protejând în același timp natura.

De aceea, accesul în spațiul de eveniment se face cu respectarea măsurilor în vigoare, de protecție împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2 și este condiționat de efectuarea triajului observațional, de furnizarea datelor personale în cazul unei eventuale anchete epidemiologice dar și de prezentarea unuia dintre următoarele documente: dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, care să releve faptul că au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore; rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; dovada că persoanele care doresc să participe la eveniment se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Eveniment organizat de: Asociația Culturală Metropolis, co-finanțat de Primăria Sectorului 2.

