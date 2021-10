Iubește-te pe tine pentru a-i putea iubi pe cei din jur: Sfaturi pentru încrederea în tine

Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să îți crești încrederea în tine!

Cu toții ne-am confruntat cel puțin odată în viață cu anxietate sau cu teama de a fi judecați atunci când spunem ceva în spațiul public. Aceste probleme pornesc de la lipsa de încredere în propriile forțe. Mai mult, atunci când nu te simți sigură, ai de suferit din foarte multe puncte de vedere: profesional, personal și social. Aceste lucruri pot fi remediate cu ajutorul câtorva exerciții de încredere pe care le poți face și singură la tine acasă. Ceea ce îți expunem nu te vor ajuta doar să îți creezi mai mulți prieteni, ci și să te faci remarcată de oamenii din jurul tău, indiferent de locul în care alegi să îți petreci timpul.

Spune-ți că te iubești

Un lucru pe care îl poți face zilnic este să te privești în oglindă și să îți spui ție însăți că te iubești, că ești cea mai importantă persoană din viața ta și să crezi cu tărie acest lucru. Da, la început ar putea fi dificil, însă odată cu trecerea timpului vei vedea că este perfect normal să îți expui sentimentele pe care le ai față de propria ta ființa. Okay, acum va veni întrebarea: „Și dacă nu mă iubesc?”. În acest caz, caută în tine acele motive pentru care să te poți iubi. Gândește-te la lucrurile pe care le faci foarte bine și concentrează-te pe asta. De exemplu, mie îmi place foarte mult să scriu. Atunci când nu îmi găsesc motivația pentru a-mi spune că mă iubesc și că sunt cea mai bună, mă gândesc la toate articolele pe care le-am redactat de-a lungul timpului și care au umplut inimile oamenilor de fericire, empatie, compasiune. Chiar și atunci când ai o zi mai proastă, este important să îți repeți că te iubești, privindu-te. De ce? Pentru că există teoria „Fake it until you make it”. Asta înseamnă că de fiecare dată când o vei spune, vei transmite semnale în corpul tău care vor crede cu tărie acest lucru.

Renunță la oamenii toxici

Pentru a-ți crește încrederea în tine nu ai nevoie de oameni toxici în jurul tău. Ce înseamnă oameni toxici? Păi acesta este un subiect foarte controversat ce poate fi dezbătut ore în șir. Îți voi expune părerea mea despre ceea ce reprezintă persoanele toxice. În primul rând, aceste persoane sunt cele care îți spun de câte ori au ocazia că nu ești suficient de bună, că nu poți face un anumit lucru și care te descurajează atunci când vrei să faci ceva nou. În al doilea rând, sunt tot acei oameni care caută partea rea a oricărei situații și experiențe pe care tu vrei să o pui în practică. De exemplu, dacă tu ți-ai propus să îți deschizi o afacere, iar prietena ta îți tot spune dezavantajele acesteia, fără să te încurajeze, aceasta nu este o prietenă adevărată, iar relația voastră este una complet toxică!