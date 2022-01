Augustin Viziru, despre ilegalitățile pe care le făcea în Anglia. A furat din magazine până când a fost prins de o angajată

Augustin Viziru a vorbit despre o altă perioadă mai puțin cunoscută a vieții sale, cea în care s-a apucat de ilegalități. Aflat în Anglia, fratele lui Lucian Viziru a devenit dependent de adrenalina pe care o simțea atunci când fura din magazine.

Augustin Viziru este cunoscut pentrul rolurile sale de bad boy din serialele românești, însă puțini cunosc și latura sa mai nonconformistă. Actorul a trăit o perioadă în Anglia, iar acolo a început să simtă gustul adrenalinei și cu greu s-a mai putut opri.

Invitat recent într-un podcast, Augustin Viziru a vorbit despre perioada în care a furat din magazinele din Anglia, dar și despre senzația pe care o avea de fiecare dată după ce părăsea magazinul fără să fie prins.

"La un moment dat l-am văzut pe unul că fură un parfum. I-am zis: „Băi, fraiere. Vezi că ai o bară metalică pe sticluță, când trece de porți, sună. Și te prind.'. Eu n-am avut nicio intenție, dar el a scos aia, și a ieșit afară cu parfumul, toată echipa de copii a văzut ce a făcut ala. Și toată lumea a zis că merge treaba. [...] Țin minte și acum că era un perete mare numai cu walkman. A trecut tot valul de echipe, că erau și rezerve, 22 de copii, și au mai rămas vreo 10 sau 12 care se bălăngăneau așa pe raft. Toată lumea a început să fure de acolo. Și am ajuns în Anglia și eu acum zic că îmi era așa…nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard. Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii. L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea." a declarat Augustin Viziru în podcastul lui Radu Țibulcă.

Astfel, Augustin Viziru a simțit pentru prima dată o altfel de adrenalină și a devenit dependent de emoțiile acelea care l-au făcut să nu se mai oprească din furat.

"Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc." a mai spus fratele lui Lucian Viziru.

Însă, timpul a trecut iar Augustin a avut parte de întâmplarea vieții sale care l-a oprit din acest "sport" periculos. El a povestit cum secretara tatălui său l-a rugat să fure pentru ea o fustă, însă vânzătoarea a fost mult mai vigilentă și i-a urmărit pe cei doi pe stradă.

"Și avea tata o secretară și mi-a zis să îi iau și ei o fustă. Am intrat, am luat fusta, am băgat-o în pantaloni, am ieșit cu fusta afară. Apoi a venit o angajată de acolo după mine, că am luat ceva fără să plătesc, i-am zis că sunt antrenor, că am copii cu mine. Am luat-o pe stradă cu angajata să merg după copii înainte. Și era asta în partea stângă, secretara lui tata în mijloc și eu în dreapta. Și secretara avea o punga în mâna stângă, nu știam cum să îi zic să o mute pe dreapta ca să scot fusta și să o arunc." ,a mărturisit actorul.