Sore, detalii neștiute despre regimul alimentar. Cum a reușit artista să slăbească 30 kg?

Sore a reușit să dea jos nu mai puțin de 30 de kg după ce a născut, iar artista a dezvăluit că acest lucru a fost unul ușor, iar de atunci de bucură de o siluetă de invidiat. Vedeta a explicat metodele la care a apelat pentru a reveni la o formă fizică de invidiat.

Sore a reușit să slăbească 30 de kilograme după ce a născut, iar acum se bucură de o siluetă de invidiat. Pentru a ajunge la kilogramele dorite, artista a avut multă ambiție și a apelat la metode care să o facă să topească ușor kilogramele în exces.

Recent, vedeta a mărturisit cum a reușit să dea jos 30 de kilograme și cum s-a menținut la greutatea dorită.

"Am slăbit kilogramele din timpul sarcinii și un pic mai mult de atât în decursul a 9 luni, eu am considerat-o o victorie, nicidecum altfel, iar dacă au fost comentarii răutăcioase în acea perioadă, pe cuvânt dacă le-am auzit. E adevărat că am fost avertizată, din timpul sarcinii, că voi trage greul după naștere, pentru că, n-am să te mint, mi-au plăcut burgerii foarte mult pe parcursul celor 9 luni de sarcină. Dar am slăbit ușor, mâncând puțin, făcând sport și proceduri corporale”, a mărturisit Sore, pentru VIVA.ro

Sore a mai mărturisit că nu s-a simțit constrânsă în niciun fel în ceea ce privește kilogramele în plus și a ales să facă acest pas pentru a se simți mai bine în propria piele.

"Presiunea socială eu nu am simțit-o, a fost dorința mea să revin la forma inițială și, dacă se putea, chiar mai bine, lucru pe care l-am obținut, pentru că a contat să mă simt eu bine în pielea mea. Cunosc teama despre care vorbești, și eu mă întrebam: „oare cât o să mă îngraș în astea 9 luni?, „oare o să slăbesc la loc?, dar mi-am demonstrat singură că, dacă vrei ceva, reușești. Desigur, sfatul corect ar fi: fetelor, nu mâncați burgeri, paste și tort de ciocolată la 10 seara, astfel nu vă veți îngrășa în timpul sarcinii. (zâmbește) Dar dacă totuși o faceți, când vreți să reveniți la forma inițială, să vă țineți de treabă, se poate”, a adăugat artista.