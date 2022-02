Nea Mărin, mărturisiri emoționante despre soția sa. Căsnicia este cea mai de preț realizare a dansatorului

Nea Marin este nelipsit de pe micile ecrane, însă puțini o cunosc pe soția acestuia, Mioara. Cei doi au o căsnicie de mai bine de 40 de ani, iar Nea Marin îi datorează multe femeii care stă lângă el de mai bine de patru decenii.

Nea Marin este o prezență efervescentă pe micile ecrane, însă dansatorul a știut întotdeauna să îți țină viața privată departe de ochii curioșilor. Recent, Nea Marin a vorbit despre soția sa, Mioara și despre căsnicia pe care o are de mai bine de 40 de ani.

Dansatorul a mărturisit că soția este jumătatea sa și că împreună au realizat cel mai de preț dar, o familie frumoasă și sănătoasă. Mai mult, Nea Mărin recunoaște că dacă nu s-ar fi căsătorit cu Mioara, nu s-ar mai fi căsătorit cu nicio altă femeie.

"Eram copii când ne-am cunoscut. Eu treceam clasa a X-a, ea terminase clasa a VIII-a. Suntem din același sat. Țin minte și acum că era frumoasă și deșteaptă foc, iar eu… deștept și dat naibii la toate tâmpeniile posibile. Verișorii ei, cu care își petrecea timpul liber, erau colegi cu mine, eu îi vizitam, și uite așa, încet, încet, ne-am apropiat. Prietenia noastră a durat cinci ani. După aceea, a terminat liceul și a decis să fie învățătoare în sat.

Eu eram la București și, într-una dintre zile, am mers acasă și am chemat-o să se angajeze aici, i-am zis direct că vreau să mă căsătoresc cu ea. Asta se întâmpla în decembrie 1979. Apoi au apărut copiii, nepoții…. Ducem o viață foarte frumoasă împreună și de fiecare dată când sunt înconjurat de oameni le spun același lucru – dacă nu mă căsătoream cu Mioara mea, nu mă mai căsătoream cu altcineva. A făcut din mine ceea ce sunt eu azi, m-a înțeles, s-a ocupat de copii, iar eu am tras să îmi îndeplinesc datoria, am făcut tot posibilul să avem din ce trăi”, a mărturisit Nea Mărin pentru VIVA!

Nea Marin se menține într-o formă de zile mari

Nea Marin este cunoscut ca fiind un personaj perfecționist, cu multă energie și care le dă adesea bătăi de cap vedetelor care participă la emisiunile sale. Secretul dansatorului constă în mult optimism, mâncare sănătoasă și sport în fiecare săptămână.

"Eu în fiecare zi merg câte 2-3 ore cu bicicleta, iar de trei ori pe săptămână am cursuri de dans unde fac mișcare câteva ore bune. Îmi place foarte mult ca mâncarea să fie naturală, pe cât se poate de la curte. Acum, la filmările pentru ”Poftiți la Nea Mărin” de la Mangalia pot spune că am mâncat numai bio. Totul din curțile oamenilor.", a declarat Nea Mărin în urmă cu mai mult timp.