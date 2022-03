Asociația Blondie organizează curse aeriene pentru persoanele refugiate din Ucraina

Asociația Blondie a realizat prima cursă aeriană care a transportat persoane refugiate din Ucraina. Peste 95 de mame, bunici și copii au decolat în München, cu speranța unei vieți mai liniștite.

București, 11 martie 2022: Asociația Blondie anunță organizarea unor zboruri speciale, altfel decât cele obișnuite, prin care copiii bolnavi ajung la spitalele din străinătate. Miercuri, 9 martie, Asociația Blondie a realizat prima cursă aeriană care a transportat persoane refugiate din Ucraina. Peste 95 de mame, bunici și copii au decolat în München, cu speranța unei vieți mai liniștite. Următorul zbor va fi tot în Germania, unde sunt înscrise peste 200 de persoane pe lista de așteptare.

Pandemia i-a unit pe cei care s-au oferit să ajute și la fel se întâmplă și acum, în vreme de război. Indiferent de domeniul de activitate, oamenii și companiile își pun resursele la comun și ajută refugiații din Ucraina. Astfel, Asociația Blondie, cu sprijinul OMV Petrom, Profi și Tarom, promit să nu lase pe nimeni în urmă și să organizeze cât mai multe zboruri salvatoare de vieți. Mai mult, încă de la începutul războiului din Ucraina, Asociația Blondie a închiriat spații unde să poată fi cazați cât mai mulți refugiați, iar numărul lor a ajuns astăzi l a peste 400.

„ După doi ani în care am învățat să zburăm cu copii mici și foarte mici, după ce am zburat pe ninsoare și pe arșiță, după ce am scris pe hârtii boli cu nume greu de pronunțat, trecem la alt greu. Am promis că nu lăsăm pe nimeni în urmă și am simțit nevoia de a acționa și în acest mod. Ne-am mobilizat să le oferim oamenilor un adăpost și mâncare, dar ne-am dat seama că mulți nu vor să rămână aici. Și, cum avem experiența atâtor zboruri, era păcat să nu facem ceva în acest sens. Am avut deja primă cursă, care a venit la pachet cu frică, panică, tensiune și multe alte emoții, dar nimic nu mai contează când știm că acești oameni vor păși pe un pământ de la care speră și așteaptă, în sfârșit, un pic de liniște. Marți o luăm de la capăt și zburăm iar spre Germania. Nu știm cum va fi perioada următoare, ce ne așteaptă, dar încercăm să fim cât mai flexibili și, în același timp, să nu uităm de copiii bolnavi care au nevoie de ajutor”, declară Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie

Primul zbor al Asociației Blondie a avut loc odată cu izbucnirea pandemiei, pe 27 martie. Atunci, din cauza restricționării zborurilor de linie, copiii bolnavi nu mai aveau cum să se întoarcă acasă în țară și rămâneau în spitalele din străinătate. Din acel moment, Asociația Blondie și-a asumat organizarea transporturilor medicale pentru toți pacienții care aveau nevoie de intervenții medicale urgente, ce nu puteau fi făcute în România.

Pentru că închirierea unui avion este foarte costisitoare și complicată, Asociația Blondie și-a propus să cumpere un avion pe care să-l transforme în ambulanța aeriană a României. Donațiile se pot face pe site-ul asociației: https://www.asociatia-blondie.ro/doneaza