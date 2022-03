TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] prezintă festivalul de literatură queer CONTRAR AȘTEPTĂRILOR // AGAINST EXPECTATIONS

Festivalul face parte din secțiunea de literatură a Triumf Amiria, este curatoriat de Vlad Viski și Ileana Negrea și este organizat în trei zile tematice: 25 martie – non-ficțiune, 26 martie – poezie și 27 martie – proză.

TRIUMF AMIRIA. Muzeul Culturii Queer [?] , organizează, în perioada 25-27 martie, festivalul de literatură queer „Contrar Așteptărilor// Against Expectations”, la Goethe-institut București (Calea Dorobanților, nr 32). Timp de trei zile aducem în fața publicului zeci de scriitoare/ scriitorx/ scriitori în cadrul unor lecturi publice, dezbateri despre literatura queer contemporană, performance-uri, lansări de carte și un târg de carte queer și feministă.

Festivalul face parte din secțiunea de literatură a Triumf Amiria, este curatoriat de Vlad Viski și Ileana Negrea și este organizat în trei zile tematice: 25 martie – non-ficțiune, 26 martie – poezie și 27 martie – proză.

„ Ce înseamnă literatura queer? O literatură scrisă de persoane queer, pur și simplu? Sau o literatură asumată, politică, care repoziționează periferia, nișa, locul ăla mic în care am fost forțatx/ uitatx, care scandează și luptă chiar și atunci când vorbește despre cotidian (un cotidian altfel) sau dragoste? Suntem queer în literatură atunci când ne povestim viețile, suntem queer în literatură atunci când refuzăm Literatura, suntem queer în literatură atunci când îndrăznim să facem literatură. Personalul este politic. Așa că haideți să scriem despre noi. Și să continuăm să scriem, în ciuda. În ciuda lipsei modelelor literare (mai ales în limba română), în ciuda urii și a discriminării, în ciuda intersecției de opresiuni la care ne găsim. Literatura queer este acea zonă magică în care adevărul nostru se preschimbă în mărturie, în care imaginăm lumi mai blânde, în care numim răul și îl exorcizăm astfel. E un loc al reîntregirii, al regăsirii, al renașterii", spune Ileana Negrea, laureată a Concursului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum, 2022.

„ Ce ne-am propus prin acest festival este să aducem împreună zeci de voci din zona literară queer, cu diverse estetici și poziționări pentru a arăta că literatura queer locală se susține, este în cel mai prolific moment al său și în continuă expansiune”, spune Vlad Viski, curatorul secțiunii de literatură a Triumf Amiria.

Ileana Negrea este poetă feministă, mad și queer, activistă. Scrie de la intersecții, despre ele. A publicat în diverse reviste, a scris o povestire pentru antologia speculativă queer feministă Lumile noastre posibile, Hecate, 2021 și a debutat cu volumul de poezie „Jumătate din viața mea de acum”, frACTalia, 2021. Nominalizată la Premiile Sofia Nădejde, Debut Poezie, 2021 și laureată a Concursului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum, 2022. A inițiat Cenaclul X, împreună cu care a scos antologia Adăposturi, frACTalia, 2021. Trăiește împreună cu o pisică pe nume Luz, îi plac cireșele galbene, cărțile cu coperte lucioase, rujurile roșii și sclipiciul.

Vlad Viski este activist LGBT, editorialist și cercetător doctorand la Facultatea de Științe Politice a Universității București. A absolvit Central European University, cu un masterat în științe politice pe tema mișcării LGBT din România după 2001. Licența și-a făcut-o la California State University, Los Angeles, în științe politice. A mai urmat cursuri la Tel Aviv University și Hong Kong University. A publicat articole pentru Vice România, Adevărul, Decât o Revistă, them.us, Gay Star News, Observator Cultural, The Advocate, Critic Atac. A lucrat la expozițiile „SAVAGED Pink. Istoria presei gay din anii 90” la ODD și „OBIECT. Călător prin istorii publice și personale” la MNAC. Interviuri și citări pentru New York Times, SBS Australia, Associated Press, intomore, Elle Romania, România Liberă. Între 2015 și 2018 a ocupat poziția de președinte al MozaiQ.

Târgul de carte queer aduce o ofertă largă de carte de la editurile Nemira, OMG, Fractalia, Hecate, Pagini Libere, Black Button Books, Casa de Pariuri Literare, Post/h/um și Cutra și va fi deschis vineri, 25 martie, și sâmbătă, 26 martie, între orele 10:00 și 20:00, iar duminică, 27 martie, între 10:00 și 17:00.

