Lista câștigătorilor premiilor Grammy. În ediția din acest an, un artist român fost nominalizat de două ori

Gala premiilor Grammy din acest an a fost presărată cu multe surprize inedite. De la nominalizarea unui artist român, la mesajul lui Vladimir Zelenski, evenimentul ajuns la cea de-a 64-a ediție s-a transformat într-o seară de neuitat.

Gala Premiilor Grammy, cea de-a 64-a ediție a evenimentului de peste ocean a fost presărată cu multe surprize, dar și momente inedite.

Evenimentul a avut loc în Las Vegas, și chiar dacă inițial trebuia să aibă loc în luna ianuarie, seara magică a artiștilor a fost reprogramată în luna aprilie, din cauza pandemiei.

Mai mult, Președintele Ucrainei a transmis un mesaj emoționant în legătură cu evenimentul de peste ocean. El s-a adresat publicului printr-o conexiune video, în seara zilei de duminică.

"Muzicienii noștri poartă arme și haine de soldați în loc de costume de gală. Ei cântă răniților din spitale, chiar și celor care nu-i aud. Dar muzica va răzbate”, scrie Gândul.ro.

Costi Ioniță, nominalizat la două categorii

Costi Ioniță s-a distrat la maxim la petrecerea organizată în Las Vegas, acolo de unde a făcut și câteva video-uri pe care le-a postat pe Instagram.

Artistul a fost nominalizat la două categorii, însă, deși nu a câștigat, producătorul muzical a declarat că este extrem de mândru că este român.

Tot el i-a cerut lui Sean Paul să le transmită un mesaj faniilor din România, iar acesta i-a salutat în stilul caracteristic.

Lista câștigătorilor Grammy 2022

Albumul anului: Jon Batiste – We Are.

Discul anului: Silk Sonic – Leave the Door Open.

Cea mai bună reprezentație pop/duo: Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More.

Cel mai bun album pop vocal: Olivia Rodrigo – Sour.

Cel mai bun album R&B: Jazmine Sullivan – Heaux Tales.

Cea mai bună reprezentanție rap: Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties.

Cel mai bun artist debutant: Olivia Rodrigo.

Cântecul anului: Silk Sonic – Leave the Door Open.

Cel mai bun album country: Chris Stapleton – Starting Over.

Cea mai bună reprezentație pop solo: Olivia Rodrigo – Drivers License.

Cel mai bun cântec dance/electronic: Rüfüs Du Sol – Alive.

Cel mai bun album dance/electronic: Black Coffee – Subconsciously.

Cel mai bun duo country: Brothers Osborne – Younger Me.

Cea mai bună reprezentație rock: Foo Fighters – Making a Fire.

Cea mai bună reprezentație metal: Dream Theater – The Alien.

Cel mai bun cântec rock: Foo Fighters – Waiting on a War.

Cel mai bun album rock: Foo Fighters – Medicine at Midnight.

Cel mai bun album de muzică alternativă: St Vincent – Daddy’s Home.

Cea mai bună reprezentație R&B: Silk Sonic – Leave the Door Open – Câștigător (egalitate) și Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings (egalitate).

Cea mai bună reprezentație R&B tradițională: HER – Fight for You.

Cel mai bun cântec R&B: Silk Sonic – Leave the Door Open.

Cel mai bun album rap: Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost.

Cel mai bun cântec rap: Kanye West featuring Jay-Z – Jail.

Cea mai bună reprezentație melodică rap: Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane.

Cel mai bun cântec country: Chris Stapleton – Cold.

Cea mai bună reprezentație solo country: Chris Stapleton – You Should Probably Leave.

Cel mai bun album pop latin: Alex Cuba – Mendó.

Cel mai bun album música urbana: Bad Bunny – El Último Tour del Mundo.

Cel mai bun album latin rock sau alternativ: Juanes – Origen.

Cel mai bun album latin tropical: Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!.

Best American roots song: Jon Batiste – Cry.

Cel mai bun album Americana: Los Lobos – Native Sons.

Cel mai bun album blues contemporan: Christone “Kingfish” Ingram – 662.

Cel mai bun album blues tradițional: Cedric Burnside – I Be Trying.

Cel mai bun album bluegrass: Béla Fleck – My Bluegrass Heart.

Cel mai bun album folk: Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home.

Cel mai bun album reggae: Soja – Beauty in the Silence.

Cel mai bun album vocal jazz: Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab.

Cel mai bun album jazz instrumental: Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline.

Cel mai bun album latin jazz: Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror.

Cel mai bun album new age: Stewart Copeland and Ricky Kej – Divine Tides.

Cel mai bun album muzică globală: Angélique Kidjo – Mother Nature.

Cea mai bună reprezentație muzică globală: Arooj Aftab – Mohabbat.

Cel mai bun album muzică regională mexicană: Vicente Fernández – A Mis 80’s.

Cel mai bun album gospel: CeCe Winans – Believe for It.

Best roots gospel album: Carrie Underwood – My Savior.

Cea mai bună reprezentație gospel: CeCe Winans – Never Lost.

Cel mai bun album de muzică creștină contemporană: Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement.

Cel mai bun cântec / reprezentație de muzică creștină contemporană: CeCe Winans – Believe for It.

Producătorul anului muzică non-clasică: Jack Antonoff.

Cel mai bun album de comedie: Louis CK – Sincerely Louis CK.

Cel mai bun album de cuvinte rostite: Don Cheadle – Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis.

Cea mai bună muzică de film: Various Artists – Summer of Soul.

Cel mai bun cântec pentru media vizual: Bo Burnham – All Eyes on Me.

Cea mai bună compilație media vizuală: Andra Day – The United States vs. Billie Holiday.

Cea mai bună coloană sonoră pentru media vizuală: Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit (egalitate) și Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – Soul (egalitate).