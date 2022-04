Filme de dragoste: Top 5 filme emotionante care te vor face garantat sa plangi!

Stim ca ne intampla in viata de zi cu zi sa avem momente in care ne dorim un film bun, care sa ne atinga- sa ne schimbe starea, poate chiar sa ne emotioneze. Aceasta nevoie este cat se poate de fireasca, iar pentru acele momente am pregatit lista perfecta!

Filme online de dragoste

Love & other drugs (2010)

Filmul prezintă povestea unui cuplu atipic, dar în care iubirea este mai răsunătoare, mai puternică și mai vie decât în majoritatea perechilor pe care societatea le cataloghează ca fiind normale.

Personajele principale Jamie (Jake Gyllenhaal) și Maggie (Anne Hathaway), cei doi ducând o luptă de proporții cu sinele. Povestea lor este foarte emoționantă, este un film extrem de bine realizat ce a fost chiar nominalizat pentru Globul de Aur. O dramă presărată cu umor de cea mai bună calitatea, Love & other Drugs este un film ideal de urmărit alături de partener sau de cea mai bună prietenă.

One day (2011)

O dramă de proporții ce încă din primii ani pune stăpânire pe doi tineri ce sunt nebuni unul după altul, însă soarta pur și simplu nu vrea să îi aducă împreună-mai mult de o zi pe an.

One day este un film de suflet, un film despre doi copii ce s-au transformat în adulți cu probleme, griji, eșecuri, dar care reușesc întotdeauna să se întoarcă la celălalt. Care va fi finalitatea acestei povești?

În rolurile principale îi avem pe Jim Sturgees și pe frumoasa Anne Hathaway (ce poate fi de departe numită steaua dramelor romantice). Vă recomandăm din inimă acest lungmetraj ce transmite o vibrație aparte și un oarecare fior interior. Filmele bune au puterea asta!

Filme de dragoste netflix

Dirty Dancing (1987)

Știu că nu are nevoie de nicio introducere pompoasă și că multe dintre cititoarele noastre l-au văzut și răsvăzut, însă m-am gândit că nu poate lipsi dintr-un top cu filme de dragoste, fiind unul dintre cele mai reușite, cele mai seducătoare filme din toate timpurile.

În cazul în care nu știți despre ce vorbesc. Dirty Dancing este un film-musical despre doi tineri ce se îndrăgostesc subit, fără ca vreunul dintre ei să își propună. Câte se pot întâmpla într-o vară, într-un resort care explodează de viață și de dorință de a fi pe scenă? Presupun că "Nobody puts Baby in a corner!"

Nu-i ratați pe Patrick Swayze și nici pe Jennifer Grey deoarece veți adora Dirty Dancing!

Malcolm and Marie (2021)

Malcolm and Marie este un film foarte special ce merită să i se atribuie o seară cu persoana potrivită. O oră și 45 de minute asistăm la discuțiile aprinse, la sărutări, la priviri frumoase, la țipete și cuvinte grele aruncate celuilalt, toate într-o seară. Un film alb-negru, un manifest, o realitate filmată, ce va emoționa garantat și îi va face pe privitori să înțeleagă anumite lucruri.

Acțiunea se petrece în casa cuplului format din Zendaya și John David Washington și credeți-mă, merită! Un astfel de film trebuie văzut măcar o dată in viață pentru decor, pentru actoria de primă clasă și regia impecabilă.

Filme bune de dragoste

În ceea ce privește ultimul film din cele recomandate, nu m-am putut decide așadar acestea sunt câteva titluri:

10 things I hate about you (1999)

The Notebook (2004)

P. S I love you (2007)

Adrift (2018)

Enjoy!