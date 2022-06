Noul Carlsberg LUMA obtinut prin tehnologia inovatoare DRY Hopping pentru o aroma perfecta

Producatorul Tuborg Romania lanseaza pe piata locala berea Carlsberg LUMA, o extensie a brandului international Carlsberg.

In acest an, Carlsberg sarbatoreste 175 de ani de progres continuu si vine in intampinarea consumatorilor moderni mereu in cautare de noi experiente senzoriale si gustative cu noul Carlsberg Luma.

Aceasta bere lager, super-premium, este obtinuta prin tehnologia inovatoare Dry Hopping si prin adaugarea a trei tipuri speciale de hamei de aroma.

Dry Hopping reprezinta un proces inovator de adaugare la rece a hameiului, in berea proaspata, dupa procesul de fermentare. Astfel, aceasta tehnologie si folosirea a 3 tipuri speciale de hamei ofera un gust desavarsit cu note citrice si o aroma perfecta.

Pentru a savura pe deplin o aroma perfecta, recomandam servirea rece, din pahar.

Tzafrir Granat, CEO Tuborg Romania: ”Dorinta Tuborg Romania este de a investi constant pentru a aduce inovatie pe piata locala. Astfel, suntem mandri sa lansam Carlsberg Luma, un produs super-premium, care reinventeaza normele prin folosirea tehnologiei inovatoare Dry Hopping. O bere dedicata consumatorilor dornici sa experimenteze gusturi noi, oferind o experienta unica si o aroma perfecta. Probably”

Tuborg Romania este unul dintre cei mai mari producatori de bere de pe piata locala si singurul berar din Bucuresti dezvoltat printr-o investitie Greenfield. Tuborg Romania are un portofoliu format din marci premium si superpremium, internationale si romanesti, care include si o selectie variata de beri speciale. In prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg 0.0%, Tuborg Classic, Carlsberg, Carlsberg 0.0%, Carlsberg Luma, Holsten, SKOL Original, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner, Grimbergen, Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, Bucur, Somersby si Granini pe piata bauturilor racoritoare.

