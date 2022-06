ELA lansează videoclipul single-ului Dezleagă-mă de dor, o piesă pentru toate iubirile neîmplinite

„Dezleagă-mă de dor" surprinde prin muzică și text esența unei povești de iubire pasionale ce are la bază dorul și mai ales dorința.

ELA lansează cel de-al doilea single din carieră: „Dezleagă-mă de dor". Cu o poveste aparte pusă în versuri de către Alexandra Dinu (AL'DI) alături de Robi Velisar și Enri Demi, „Dezleagă-mă de dor" surprinde prin muzică și text esența unei povești de iubire pasionale ce are la bază dorul și mai ales dorința.



„«Dezleagă-mă de dor» este o piesă de suflet în care cred că mulți se regăsesc. Cu toții am avut acea iubire în care am crezut atât de mult încât nu ne-am dat seama că nu relatăm cu persoana de lângă noi. Oricât de toxică ar fi o relație tot există acel dor și într-un final realizezi că doare când te îndrăgostești. În spatele piesei a fost totul foarte armonios, deoarece am avut o echipă superbă cu care am lucrat. M-am înțeles de minune cu Alexandra Dinu, cea care a compus piesa și a pus tot sufletul pentru acest proiect. Ne-am distrat super tare la filmări și abia aștept să aud părerile voastre despre noul single", povestește ELA despre noua sa piesă.



ELA Trandafir a început să studieze muzica la vârsta de 7 ani, după ce părinții săi au înscris-o la cursuri de canto. De mică a participat la diverse concursuri muzicale, iar în 2019 a decis să posteze interpretări live ale unor melodii cunoscute pe rețelele de socializare. A urmat participarea la „Românii au Talent" unde a trecut mai departe cu 4 de DA, iar în 2021 a lansat primul single din carieră, „Scena e goală".