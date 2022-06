Pasiunea neștiută a lui Radu Bănică! Fiul lui Ștefan Bănică Jr. vrea să investească bani în acest sport!

Toată lumea știe că Radu Bănică este un puști extrem de talentat, fiind și student la U.N.A.T.C. Pe lângă activitatea profesională, fiul lui Ștefan Bănică Jr. are și o cafenea, o afacere de care se ocupă și de care este mândru. Cu toate acestea, puțină lume știe că Radu Bănică este pasionat de echitație și își dorește să investească în acest sport.

Radu Bănică este un tânăr extrem de talentat și priceput la tot ceea ce face! Student la actorie, fiul lui Ștefan Bănică Jr. face o impresie frumoasă oriunde s-ar duce, drept dovadă emisiunile și concertele unde a fost invitat. Pe lângă activitatea scenică, Radu Bănică are și o afacere de care este tare mândru, și anume o cafenea în Centrul Vechi, acolo unde petrece foarte mult timp, alături de prietenii și colegii săi.

Totuși, pe lângă activitățile sale de zi cu zi, Radu Bănică mai are și un alt hobby, mai puțin cunoscut, și anume echitația. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. este pasionat de acest sport, iar cea care l-a împins de la spate a fost chiar mama sa.

"Vreau să investesc bani în mine. Vreau să investesc în sportul meu preferat. Îmi place foarte mult echitația, am făcut-o de mic și nu prea am avut timp din păcate să mă ocup, dar vreau măcar vara asta să merg de câteva ori. Am moștenit această pasiune de la mama.

Tata e de acord, dar mama e mai aventuroasă, mai spontană. De la ea moștenesc genul ăsta de activități. De la 4 ani m-am apucat de echitație. Mi-a fost foarte frică. Am căzut de pe cal, dar nu m-am accidentat. Am avut o mare frică, nu am putut să mă urc pe cal o perioadă, dar după mi-am revenit. Am avut o teamă de cal din totdeauna și acum pot să zic că mai am puțin, dar dacă nu riști nu câștigi. Este un sport foarte frumos și mă bucur că am avut tangențe cu el de mic”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru Antena Stars, potrivit Spynews.