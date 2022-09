Sărbătorim #6 ani de ParkLake cu un festival de Street Food, muzică live și 6000 de premii pentru tine!

Luna septembrie marchează 6 ani de la deschiderea ParkLake. Cu ocazia aniversării, centrul comercial derulează campania “#6ani de ParkLake. Vino să sărbătorim împreună”, prin care organizează o mulțime de activități menite să aducă zâmbete pe fețele vizitatorilor – un festival gastronomic, concerte aniversare, mii de vouchere cadou și multe alte premii pe loc.

Pentru a recompensa loialitatea vizitatorilor săi, în perioada 1-30 Septembrie, centrul comercial oferă garantat, în limita stocului disponibil, 6.000 de premii pentru cumpărături de minimum 200 LEI: 4.000 de vouchere în valoare de 50 LEI fiecare, 100 carduri cadou și multe alte premii pe loc. Pentru a intra în posesia premiilor, participanții trebuie să prezinte bonul de cumpărături la biroul de informații al centrului comercial. Detalii privind campania pot fi găsite accesând www.parklake.ro

Street Food in the Park revine cu o nouă ediție!

În perioada 1-4 Septembrie, ParkLake găzduiește o nouă ediție a Street Food in the Park – un festival gastronomic pe gustul tuturor. Evenimentul va avea loc în ParkLake Garden, ieșirea spre parcul Titan, și va reuni numeroase camionete colorate pline cu zeci de preparate delicioase și surprinzătoare. În plus, concerte cu muzică live vor anima cele patru seri de festival.

Burgeri, sandwich-uri, clătite, plăcinte, fripturi și multe alte delicii așteaptă să fie savurate de gurmanzi pe terasă, sau chiar pe iarbă, într-o autentică atmosferă de picnic. Acestea vor constitui, cu siguranță, masa perfectă de weekend cu prietenii sau în familie, mai ales că vor fi completate cu concerte live susținute de catre trupele Vunk (joi, 1 Septembrie), om la lună (vineri, 2 Septembrie), Spike (sâmbătă, 3 Septembrie), Mihail (duminica, 4 Septembrie) începând cu ora 20:00.

Organizat de ParkLake Shopping Center, în colaborare cu Gourmet Entertainment, Street Food in the Park ii are ca actori principali pe cei mai cunoscuți și apreciați vendori ale căror preparate culinare cu siguranța vor cuceri publicul.

