Interviu cu Florin Răduță – Noi proiecte și obiective de viitor după ce s-a vindecat de cancer

Florin Răduță, câștigătorul X Factor 2015 este invitatul noii ediții Beautiful Minds.

Artistul a venit să ne declare cu fruntea sus și cu zâmbetul pe buze că este bine, așa cum este intitulată și cea mai nouă piesă a sa – Sunt bine.



La cei 28 de ani pe care îi are, Florin Răduță poate spune că a trăit mai multe vieți, însă mereu a ales să se ridice și să meargă mai departe. Acum că s-a vindecat de o boală extrem de grea, artistul are multe planuri de viitor și vrea să profite de fiecare oportunitate care îi iese în cale.



Despre provocările din ultimul an, experiențele deloc ușoare prin care a trecut, dar și cum credința și voința pot face adevărate minuni, ne spune chiar Florin în interviul ce urmează.