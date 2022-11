Studiourile 20th Century lansează trailerul şi afișul pentru „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei”, cea mai aşteptată premieră semnată de James Cameron, programată să apară exclusiv în cinematografe în 16 decembrie Pentru a marca lansarea trailerului, un spectacol extraordinar de lumini și imagini din film, a fost proiectat pe Cascada Niagara.

Studiourile 20th Century au lansat un nou trailer și afișul pentru „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei”, cea mai așteptată premieră a momentului și prima continuare a lui James Cameron, câștigător al premiului Oscar pentru „Avatar”, filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

„Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei” se lansează în cinematografe pe 16 decembrie.

Pentru a sărbători acest moment, un uimitor spectacol de lumini de proporții, cu momente importante din film, a fost proiectat aseară peste Cascada Niagara.

Cu „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei” experiența cinematografică atinge noi culmi pe măsură ce James Cameron transportă publicul înapoi în magnifica lume a Pandorei, într-o aventură spectaculoasă și emoționantă, plină de acțiune.

Situat la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film, „Avatar: The Way of Water / Avatar: Calea Apei” spune povestea familiei Sully (Jake, Neytiri și copiii lor), detaliind dificultățile care îi urmăresc, eforturile pe care le fac pentru a se păstra unul pe altul în siguranță, luptele pe care le duc pentru a rămâne în viață și tragediile pe care le îndură.

Regizat de James Cameron și produs impreună cu Jon Landau, producția Lightstorm Entertainment îi are în distribuție pe Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang și Kate Winslet. Scenariul este semnat de James Cameron, Rick Jaffa și Amanda Silver. Povestea le aparține lui James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman și Shane Salerno. David Valdes și Richard Baneham sunt producători executivi ai filmului.

Filmul este distribuit la cinematografe de Forum Film Romania.

