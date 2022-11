Nicoleta Luciu și-a reluat cariera de model. Vedeta dă sute de euro pe tratamente pentru a întineri cu 10 ani

Nicoleta Luciu și-a dedicat ultimii ani familiei și s-a mutat la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește și în prezent cu soțul ei și cei 4 copii pe care îi au împreună. Vedeta și-a făcut apariția la iUmor, unde publicul s-a bucurat să o revadă din nou pe micile ecrane.

Mai mult, Nicoleta Luciu și-a reluat și cariera de model, însă nu oricum , ci pe bani grei. Vedeta cere sume deloc de neglijat pentru aparițiile sale.

Prezentarea de la Palatul Mogoșoaia a mers ca unsă, toate fetele au fost super, iar eu mi-am retrăit tinerețea, după aproape 20 de ani de meserie ca model. Câțiva ani am făcut pauză, iar penultima prezentare, dacă nu mă înșel, tot la ea am avut-o”, a declarat Nicoleta Luciu pentru impact.ro.

La cei 42 de ani pe care îi are, Nicoleta Luciu are mare grijă de felul în care arată. Vedeta merge la tratamente și dă sute de euro pentru a întineri cu 10 ani. Vedeta face injecții cu aminoacizi, iar o ședință costă 250 euro.

„Îmi fac injecții cu aminoacizi, iar la Sf. Gheorghe fac Scarlett-ul, un aparat cu 25 de ace, care intră toate în piele și stimulează colagenul. După cinci ședințe, întinerești între cinci și zece ani. Trebuie să fac cinci ședințe, fiecare de o oră, o dată pe lună. Iar o singură ședință e 250 de euro. Vreau să o egalez pe chinezoaica de 67 de ani, care arată de 30.

Dacă ea poate, putem și noi, europenele. Acum să vedem cum va fi peste încă zece ani. În general, am și mare grijă ce mănânc. Eu am avut probleme cu îngrășatul. Când am citit că lactatele și carnea te îmbătrânesc, am zis stop. Și nu mai mănânc de vreo patru ani. Carne mai gust când mai fac perișoare sau când gătesc”, a mai spus vedeta.