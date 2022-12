Corina Bud iubește din nou, după 6 ani de la divorț. Cum arată viața artistei, acum?

Corina Bud a revenit în atenția publicului, după o perioadă în care s-a axat mai mult pe nevoile ei și starea sa de bine. Artista a suferit enorm acum 6 ani, atunci când a divorțat de Nelu Bud, bărbatul cu care s-a iubit o bună perioadă de timp.

Acum, artista a dat frâu liber sentimentelor și a mărturisit că se află într-o relație, însă, momentan, păstrează discreția cu privire la bărbatul care a făcut-o să iubească din nou. Ea a fost prezentă la un eveniment monden, acolo unde a vorbit despre noua ei piesă, Vinovat, o melodie adresată tuturor celor care îi oferă o stare de bine, inclusiv iubitului ei.

Artista a mai fost întrebată și de lucrurile care se află în geanta ei, astfel că nu a ezitat să răspundă curiozitățiilor fanilor ei.

„ Eu am la mine întotdeauna un gloss de buze, un strugurel, care-ți hidratează buzele, șervețele uscate, șervețele umede, gumă de mestecat, ceva de durere de cap… Ne este de folos, mai ales în seara asta dacă bem ceva. Deși, eu beau foarte rar și foarte puțin. Dar, întotdeauna am ceva la mine pentru durere de cap. Uneori mai cer prietenii, uneori am eu nevoie. Mai am căștile la care ascult muzică, telefonul, lucruri de care avem nevoie noi, femeile.”, a mai spus Corina Bud.