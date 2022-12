Corina Caragea va petrece Revelionul în Bali. Vedeta își sărbătorește și ziua de naștere

Corina Caragea va începe noul an departe de România, într-un loc în care își dorea să mai ajungă. Prezentatoarea tv și-a planificat o vacanță în Bali, deși a mai fost acolo de câteva ori. Vedeta va împlini 40 de ani pe 31 decembrie, motiv pentru care are toate motivele de bucurie și recunoștință.

Corina Caragea va prezentă știrile din sport, de Crăciun, așa cum și-a obișnuit fanii. Vedeta se va împărți între job și noua ei casă, acolo unde o vor aștepta prietenii și familia. Frumoasa brunetă este încantată de noua ei locuință, care este în sfârșit gata.

„De Crăciun o să fiu la muncă așa cum sunt în fiecare an ca să fiu liberă de Revelion. O să fiu la muncă și mă împart între redacție, familie, prieteni. O să fie primul Crăciun într-o casă nouă. E un vis împlinit după un drum lung și anevoios.

E greu să o iei de la zero cu o casă. Dar e cu atât mai mare fericirea când în sfârșit te vezi mutat. E perfectă acum. Am și făcut bradul cu sora mea. Știu că pentru unii e important să îl facă pe 24. Eu nu am mai avut răbdare, e și casa nouă, abia așteptam”, a mai adăugat Corina.