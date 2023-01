Paula Seling, despre adevăratul motiv al divorțului. De ce s-a ajuns la despărțire, după 17 ani de mariaj?

Paula Seling și Radu Bucura au divorțat în primăvara anului trecut, după 17 ani de căsătorie. Deși nimeni nu se aștepta ca cei doi să își spună "Adio", inevitabilul s-a produs.

Artista a dorit să își țină viața sentimentală privată, astfel că abia de curând a dezvăluit că ea și partenerul ei de viață au divorțat. Deși a fost o perioadă extrem de grea pentru ea, Paula Seling a reușit să treacă peste durere, iar acum a dezvăluit care au fost motivele pentru care s-a ajuns la separare.

„Din păcate, nu pot să vă vorbesc despre un om pe care îl respect enorm, alături de care am trăit clipe minunate, fără ca acesta să fie de față. Dacă el este dornic să vă vorbească, nu am nimic împotrivă. Eu fiind persoană publică, este în regulă, însă Radu e o persoană deosebit de discretă și îi respect dreptul la intimitate. În plus, mereu am considerat că viața de familie trebuie să rămână privată, de aceea rareori am discutat amănunte din viețile noastre și ar fi total nepotrivit să încep să o fac acum.

Nu știu să vă spun multe… De fapt, cred că viața ne-a oferit niște provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creșterea copilului nostru. Ba chiar facem tot ce putem să îi fim alături, să simtă că iubirea există, într-o altă formă, între părinți, uriașă pentru copilul nostru, și vom face tot ce putem să o creștem simțind că suntem o celulă a iubirii, toți trei, indiferent ce se întâmplă între adulți.”, a declarat Paula Seling pentru Viva.