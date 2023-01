Mara Bănică, regrete după ce și-a pus silicoane. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar după ce și-a mărit exagerat sânii

Mara Bănică a trecut prin clipe grele, după ce și-a făcut mai multe operații la sâni. Jurnalista a vrut ca bustul ei să capete proporții, însă sănătatea a avut de suferit. Vedeta a povestit în emisiunea lui Măruță că și-a ales o pereche de silicoane mult prea mari, care i-au cauzat numeroase dureri de spate, dar nu numai.

Mara Bănică a fost nevoită să își facă prima intervenție chirurgicală la nivelul sânilor, după ce a suferit un accident major cu mașina. Atunci, ea a fost în comă și a avut 1% șanse de supraviețuire. Vedeta a trebuit să apeleze la medicul estetician, pentru a-i reconstutui sânul stâng.

„Am avut un accident de mașină destul de grav, care s-a soldat, printre altele, cu ruperea coastelor pe partea stângă. Am fost în comă cu șanse 1% de a trăi! Asta, în 2003. Fusesem la războiul din Irak și primisem cadou de la postul la care lucram atunci o mașină. Cert e că am apucat să merg cu ea cam o lună și m-am înfipt cu ea într-un stâlp, din cauza unei gropi din orașul ăsta minunat numit București.

Ulterior, vedeta a apelat din nou la medicul estetician, însă trage un semnal de alarmă pentru femeile care vor să își mărească exagerat sânii.

„Era ceva… inestetic e puțin spus. Sânul meu stâng era jos de tot, cel drept era normal și de aceea am făcut prima intervenție. În 2017 am făcut și după aceea am tot revenit, că am avut prima naștere, că s-au deteriorat, a doua oară i-am ridicat, nu am umblat la implant, apoi a treia oară i-am vrut mai mari. Asta e cea mai mare prostie. (…)

Da, faceți-vă, e un lucru extraordinar, dar să nu îi faceți mari. Pentru că în 4-5 ani o să fie repercusiuni asupra sănătății. (…)