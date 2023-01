Băutura pentru creșterea imunității, pe care Elwira Petre o prepară în casă cu ingrediente la îndemâna oricui

Elwira Petre are mare grijă de familia sa, drept pentru care, atunci când cei dragi au întâmpinat vreo problemă, ea a fost prima care a cautat soluții. Asta s-a întâmplat și la începutul anului atunci când ea, Mihai Petre și cei doi copii ai lor au avut parte de o răceală puternică.

Imediat, Elwira Petre a preparat o băutură magică, menită să crească imunitatea. Vedeta a dezvăluit modul de preparare și ingredientele folosite pe pagina sa de Instagram.

Ingrediente:

Toate ingredientele sunt amestecate și mărunțite cu ajutorul blenderului, apoi se fierbe amestecul timp de 10 minute. Se adaugă și zeama de la 3 lămâi, apoi se strecoară. Când s-a răcit, se adaugă 200 ml de miere de albine. Se depozitează într-o sticlă sau un borcan, la frigider. Se consună între 50-100 ml zilnic.

Elwira și Mihai Petre au avut parte de o răceală foarte puternică la începutul acestui an, iar medicul îi suspecta de gripă. Cei doi au avut parte de un șoc și mai mare atunci când nu au găsit în farmacii medicamentele de care aveau nevoie.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, a spus Mihai Petre, pe Instagram la începutul acestui an.