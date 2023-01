The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin, o superbă alegorie despre prietenie, despărţire şi război

Amplasată pe o insulă îndepărtată de pe coasta de vest a Irlandei, povestea din filmul „The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin” îi urmărește pe doi prieteni de o viață, Padraic (Colin Farrell) și Colm (Brendan Gleeson), a căror relaţie ajunge într-un impas după ce Colm pune capăt în mod brusc și neașteptat prieteniei lor.

Uluit, Padraic, ajutat de sora lui Siobhan (Kerry Condon) și de tânărul Dominic (Barry Keoghan) , se străduiește să repare relația, refuzând să accepte decizia lui Colm. Dar eforturile repetate ale lui Padraic nu fac decât să întărească hotărârea fostului său prieten și când Colm dă un ultimatum disperat, evenimentele escaladează rapid, cu consecințe șocante.

Searchlight Pictures prezintă, în asociere cu Film4 și TSG Entertainment, o producție Blueprint Pictures, o dramă cu accente de comedie în regia lui Martin McDonagh, cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în distribuţie.

Distribuit de Forum Film România, „The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin” intră în cinematografele din ţară începând cu data de 3 februarie 2023, fiind unul dintre cele mai aşteptate filme ale acestui început de an.

Impasul unei relaţii

La sfârșitul anului 2019, producătorul Graham Broadbent călătorea prin Argentina când a primit un e-mail de la Martin McDonagh, scenaristul-regizor cu care mai colaborase în trecut, care îl invita să citească povestea care stă la baza filmului „The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin”.

Lumea creată de McDonagh – o insulă fictivă în largul coastei de vest a Irlandei, unde doi prieteni buni se înstrăinează, consecinţele fiind dezastruoase – avea toate elementele specifice regizorului: era amuzantă, tristă, întunecată și plin de umanitate.

„ « The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin » este povestea unei insule, a unui grup mic de oameni de pe acea insulă și a doi prieteni care, la începutul filmului, sunt forțați să meargă pe drumuri separate”, spune actorul Colin Farrell, care îl interpretează pe Padraic în film.

Povestea începe cu Padraic plimbându-se fericit prin Inisherin unde locuiește cu sora sa, Siobhan. Padraic este un tip simpatic, cu maniere blânde, fericit : „Seamănă mult cu adevăratul Colin Farrell” , remarcă McDonagh. În fiecare zi, Padraic și Colm se întâlnesc la ora 14 pentru a merge la singurul pub de pe insulă. Este rutina lor zilnică, de la care nu se abat orice ar fi. În această zi, însă, totul se schimbă. Colm, interpretat de Brendan, îl ignoră pe Padraic, refuzând să mai comunice cu el.

„ Deodată Colm începe să se comporte foarte ciudat și începe să-l evite pe Padraic”, spune Gleeson . „Colm nu răspunde la ușă. Așa începe totul – cu uşa trântită în faţă unui prieten bun... fără niciun motiv aparent.”

Padraic este inițial surprins, apoi șocat și în cele din urmă cu inima frântă. E şi foarte confuz, mai ales că Colm nu a oferit niciun motiv pentru decizia lui, iar ei doi au fost prieteni toată viața lor.

De ce și-a distrus Colm prietenia cu Padraic, a fost ceva ce a spus sau a făcut Padraic? Ar trebui să respecte dorința lui Colm? Sau ar trebui să încerce să-i schimbe părerea? Toate acestea îi trec prin minte lui Padraic, aflat într-o stare de tristeţe şi confuzie.

„ Padraic nu poate înțelege de ce Colm nu mai vrea să fie prieten cu el și nu acceptă asta. Este asemănător cu ce simţi când eşti părăsit într-o relație ”, spune McDonagh . „E interesant de văzut cu cine se identifică publicul” , adaugă el.

Totuşi, Colm pare să aibă motivele lui. „Nu vrea să-și mai piardă timpul”, spune McDonagh. „Vrea să se dedice activităţilor artistice. Până în acest moment lucrurile au fost ușoare. Însă Colm e mai în vârstă decât Padraic şi consideră că timpul este prețios și îl vede pe Padraic ca pe o pierdere de timp.”

Război civil, în mic, în mare

Acţiunea din „The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin” are loc în 1923, când Războiul Civil era în plină desfăşurare în Irlanda. Insula fictivă Inisherin nu este propriu-zis afectată de conflictul armat, dar se resimte chiar şi aici tensiunea de pe continent.

„ În unele nopți se aud zgomote de tunuri și focuri de armă, așa că suntem foarte conștienți că are loc un război civil”, spune Farrell. „Dar suntem oarecum protejați datorită faptului că suntem un avanpost de coastă.”

Războiul civil a avut loc între 1922 și 1923, în urma Războiului de Independență și a înființării statului irlandez, ceea a creat o entitate într-o jumătate a țării, separată de Regatul Unit. Două grupuri opuse, guvernul provizoriu pro anglo-irlandez și Armata Republicană Irlandeză (IRA), au luptat pentru putere.

Cu toate acestea, localnicilor de pe Inisherin nu prea pare să le pese de război. „Este amuzant că oamenii de pe insulă nu par să vrea nici măcar să vorbească despre ceea ce se întâmplă pe continent” , spune Condon. „Nu sunt deranjați de război. E ca și cum ar fi o țară mică separată.”

Totuși, ceea ce se petrece pe insula Inisherin – ruptura dintre Padraic și Colm și neînţelegerile cu alți oameni de pe insulă – oglindește ceea ce se întâmplă pe continent. „Este o poveste în care se poartă un război minuscul între doi oameni şi, în același timp, în fundal are loc un război mai mare”, spune McDonagh.

SINOPSIS:

Plasat pe o insulă îndepărtată de pe coasta de vest a Irlandei, filmul îi are în rolurile principale pe Colin Farrell și Brendan Gleeson, doi prieteni de o viață care se trezesc într-un impas atunci când unul dintre ei decide să încheie brusc relația pe care o au, cu consecințe alarmante pentru amândoi.

„ The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin”, are nouă nominalizări la Oscar şi a câştigat deja trei Globuri de Aur, pentru cel mai bun film de comedie, pentru cel mai bun actor (Colin Farrell) şi cel mai bun scenariu (Martin McDonagh).

Cu Colin Farrell şi Brendan Gleeson în rolurile principale, filmul este regizat de Martin McDonagh, fiind distribuit în România de Forum Film. „The Banshees of Inisherin / Spiritele din Inisherin” se va vedea în cinematografele din ţară din data de 3 februarie 2023.

Vizionare placuta