Amalia Enache, operată de urgență! Ultimele declarații despre starea sa de sănătate!

Amalia Enache și-a îngrijorat fanii, asta după ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care este înfățișată pe patul de spital. Vedeta tv a scris o postare despre starea ei de sănătate, asta pentru că, în urmă cu scurt timp, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Amalia Enache a fost operată de urgență de colecistectomie, după ce a acuzat dureri mari în zona abdomenului și s-a adresat serviciului de ambulanță. Ea a fost dusă la Spitalul Universitar de Urgență, acolo unde i s-au făcut mai multe investigații. Ea a fost operată de un medic chirurg tânăr, dr. Cătălin Alius, căruia îi este pe deplin recunoscătoare.

„m trecut azi dimineata printr-o interventie chirugicala,colecistectomie, la Spitalul Universitar. Deja sunt in salon, cu inima plina de recunostinta pentru medicul chirurg Catalin Alius, un medic tanar care m-a preluat aici si in care am avut de la bun inceput deplina incredere. Multumiri intregii echipe, au fost multi oameni care m-au examinat, de la camera de garda, gastroenterologie, ecografie, cardiologie, dar si celor de la Ambulanta Bucuresti. PS Durerile sunt atat de atroce in aceasta criza de colecist, incat eu eram convinsa ca fac un infarct. Ne vedem curand, zic eu", a scris prezentatoarea de știri, pe pagina sa de Facebook.