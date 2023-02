Silver & Gold | Chapter II - universul strălucitor al lui Minelli. Un album cu și despre toate stadiile dragostei. 

Marcăm data de 3 martie 2023 ca data în care Minelli își deschide porțile universului său creativ, unde fanii, vechi sau în devenire, sunt așteptați pentru a petrece până dimineața. Vă așteaptă cele mai tari shot-uri de ritmuri dance și EDM, servite alături de timbrul cald, dar efervescent al lui Minelli.

Albumul „Silver & Gold” reprezintă un proiect început acum doi ani, iar în final, se arată lumii alături de 14 piese, printre care unele deja degustate de public. Pentru acest material, Minelli a colaborat cu diverși producători și songwriteri de pe tot globul, printre care îi amintim pe Freedo (Chainsmokers, Rita Ora, Galantis, Ava Max), Jordan Shaw (Afrojack, Armin van Buuren) sau Yoshi Breen (Tiesto, Karol G, Lost Frequencies).

Numele albumului este oferit de una dintre cele mai îndrăgite piese de pe material, care după cum spune și Minelli, ,,este într-adevăr o bijuterie”. Piesa în cauză este ,,Silver & Gold”, o piesă energică, desprinsă ca dintr-un soundtrack de film, cu un ,,script” captivant.

Fiecare piesă vine cu propria poveste și propriile ritmuri specifice, ce reprezintă ideile creative ale lui Minelli, dezvoltate și prelucrate de-a lungul timpului. Fanii artistei se pot bucura deja de 3 piese, “Think About U ”, “ Could Be Something ” și “ Deep Sea ”, iar odată cu lansarea albumului, comunitatea va putea să apese pe play pe 11 piese nou-nouțe: “Silver & Gold”, “Maracatu”, “Crazy”, “Tonight”, “Drinks on Mi”, “Stay Awake”, “Vitamin U”, “Routine”, “Memories”, “Don’t u Worry” și “Kill the Lights”.

Minelli este unul dintre cei mai de succes artiști și compozitori din Europa de Est. Aceasta a compus numeroase hituri pentru artiști celebri, cum ar fi “Up” și “Flashbacks” pentru INNA, “F*ck That” pentru Bastard sau “Addicted” pentru Sickotoy. Lansările sale, “Rampampam” și “Nothing Hurts” au dominat topurile muzicale la nivel global, cumulând peste 185 milioane de stream-uri și peste 350 milioane de vizualizări. "Rampampam" a ajuns pe locul 4 în topul Shazam Global și pe locul 1 în Shazam Global Dance timp de câteva săptămâni. În plus, „ Deep Sea ”, cântecul ei în colaborare cu celebrul DJ R3HAB, este prezent pe unele dintre cele mai mari playlist-uri Spotify și Apple Music.