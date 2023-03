Ed Sheeran, momente critice după ce soția sa a fost diagnosticată cu o tumoare în timp ce era însărcinată cu a doua lor fiică

Ed Sheeran este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști internaționali. Piesele sale ajung repede în inimile publicului său și rămân acolo pentru mult timp. Cu toate că este mereu cu zâmbetul pe buze și transmite energie pozitivă, artistul a trăit anul trecut momente dramatice.

Ed Sheeran a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente ale sale, acela când a aflat că soția sa a fost diagnosticată cu o tumoare, în timp ce era însărcinată cu cea de-a doua lor fiică. Mai mult, tot în aceeași perioadă, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai artistului a murit subit, la 31 de ani.

În acea perioadă, artistul se afla în plin proces pentru drepturile de autor ale piesei "Shape of you". Surse ale artistul au declarat că acesta "se afla într-o spirală de frică, depresie și anxietate”.

Libertatea este singura opțiune: Anul pierdut 1986 / Clouds of Chernobyl, o poveste reală

Pentru a se elibera de toată suferința, Sheeran a lucrat la nioul său album, Substrat, care va fi lansat în luna mai. Toate noile sale piese au fost scrise pe „un fundal de durere şi speranţă”.

În prezent, artistul nu a oferit detalii desptre starea de sănătate a iubitei sale, Cherry Seaborn, cu care s-a căsătorit în 2019. El a făcut aceste declarații în contextul lansării noului său album, ce are o încărcătură emoțională puternică.

„Am lucrat la Subtract timp de un deceniu, încercând să sculptez albumul acustic perfect, scriind și înregistrând sute de cântece cu o viziune clară a ceea ce credeam că ar trebui să fie. Apoi, la începutul anului 2022, o serie de evenimente mi-au schimbat viața, sănătatea mintală și, în cele din urmă, modul în care priveam muzica și arta.

Să scriu cântece este terapia mea. Mă ajută să dau sens sentimentelor mele. Am scris fără să mă gândesc la ceea ce vor fi cântecele, am scris pur și simplu ceea ce mi-a ieșit. Și, în doar o săptămână, am înlocuit o muncă de un deceniu cu cele mai profunde și întunecate gânduri ale mele.

În decurs de o lună, soția mea însărcinată a fost anunțată că are o tumoare și că nu va putea fi tratată decât după naștere. Cel mai bun prieten al meu, Jamal, un frate pentru mine, a murit subit, iar eu m-am trezit în fața instanței apărându-mi integritatea și cariera de compozitor. Mă aflam într-o spirală de frică, depresie și anxietate. Mă simțeam ca și cum mă înecam, cu capul sub suprafață, privind în sus, dar fără să pot ieși la aer.

Citește și:

Ca artist, nu am simțit că aș putea prezenta lumii în mod credibil o lucrare care nu reprezintă cu acuratețe locul în care mă aflu și modul în care trebuie să mă exprim în acest moment al vieții mele. Acest album este pur și simplu asta. Este o poartă spre sufletul meu. Pentru prima dată, nu încerc să creez un album care să placă oamenilor, ci doar să scot ceva care să fie onest și adevărat pentru locul în care mă aflu în viața mea de adult”, a scris Ed Sheeran pe rețelele sociale.