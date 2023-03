Caius Covrig este unul dintre cei mai apreciați antreprenori din România și, iată, că dovada supremă o primim de la însuși CEO companiei Lamborghini, care l-a invitat pe antreprenorul din România la super evenimentul de lansare al modelului Huracan Sterrato, eveniment care a avut loc la Miami

Doar 300 de persoane au fost prezente un eveniment restrâns, printre care colecționari de mașini, multimilionari, vedete, printre care Kylie Jenner, Jay-Z, G Eazy sau Dj Khaled, dar și foarte mulți actori de la Hollywood.

Pentru cunoscători și nu numai, modelul Huracan Sterrato este singurul care, cumva, iese din obișnuința modelelor clasice Lamborghini, acesta fiind un supercar pentru off-road.

„M-am bucurat că, la lansarea modelului Huracan Sterrato, am fost singurul antreprenor din România și invitat la eveniment, eveniment la care au participat și numeroase personalități de talie mondială, precum și vedete ca Kylie Jenner, Jay-Z, G Eazy sau Dj Khaled. Însă, o adevărată plăcere a fost momentul în care am purtat o discuție lungă despre business și mașini cu CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann. I-am povestit despre planurile pe care le am în viitorul apropiat, despre dezvoltarea business-ului din turism și l-am făcut să-mi promită că va veni în România să-l servesc cu o porție de papanași a la Kayus.”, declară antreprenorul.

Caius Covrig este, de altfel, și singurul român premiat de Barack Obama. Fostul lider american i-a acordat tânărului antreprenor "The President’s Award for Educational Excellence".