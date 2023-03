Drama care i-a marcat viața lui Alex Dima! Mama fiicei sale a murit din cauza unei boli necruțătoare

Alex Dima este unul dintre cei mai apreciați jurnaliști, fiind cunoscut pentru reportajele pe care le face, luptând pentru dreptate cu un sistem bolnav. Cu toate că apare pe sticlă încrezător și cu zâmbetul pe buze, Alex Dima ascunde o mare durere în suflet.

În urmă cu mai mulți ani, atunci când a crezut că și-a găsot liniștea și fericirea, viața i-a oferit o lecție dureroasă. Jurnalistul și-a întemeiat o familie, iar împreună cu soția sa au avut-o pe Sara, fiica celor doi. Din păcate, fericirea nu a fost de lungă durată, pentru că Roxana, femeia cu care visa să îmbătrânească, s-a stins din viață în urma unui cancer necruțător.

Ce este cel mai dureros este că biata femeie s-a stins din cauza unui tratament greșit al unui medic, iar în loc să primească tratamentul potrivit, cancerul a avansat cu repeziune. Alex Dima a rămas singur cu micuța Sara, în vârstă de numai un an, în momentul în care și-a pierdut mama.

„În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat”, a povestit Alex Dima în podcastul lui Cătălin Măruță.